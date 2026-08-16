FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POVODOM DANA GRADA /

[KVIZ] Koliko poznaješ povijest, kulturu i ljepote Virovitice?

[KVIZ] Koliko poznaješ povijest, kulturu i ljepote Virovitice?
×
Foto: Shutterstock

Kako se zove potok čiji su rukavci nekada tekli gradom, a danas je reguliran?

16.8.2026.
16:52
Webcafe.hr
Shutterstock
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Poznata po svom veličanstvenom dvorcu, presudnoj ulozi u srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti i šarmantnoj prošlosti, Virovitica je oblikovala slavonski krajolik i povijest nacije. Od izdavanja Zlatne bule unutar njenih zidina, preko elegantnog doba obitelji Pejačević, do moderne kulturne obnove, ona je vječna inspiracija i simbol bogate baštine. Kroz dva ključna poglavlja vodimo vas na putovanje od njenih prvih kraljevskih povelja do statusa kulturne ikone, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Srednjovjekovno srce Slavonije i Zlatna bula

Priča o Virovitici priča je o strateškoj važnosti, kraljevskom utočištu i povijesnim poveljama. Njena povijest seže u 13. stoljeće, kada joj je herceg Koloman 1234. godine dodijelio status slobodnog kraljevskog grada. Ključni trenutak dogodio se 1242. godine kada je kralj Bela IV., bježeći pred Mongolima, upravo iz Virovitice izdao znamenitu Zlatnu bulu gradu Zagrebu, dokument koji je oblikovao budućnost hrvatske prijestolnice. Njen jedinstveni položaj i ključna uloga zacementirali su njen status kao jedno od najvažnijih središta srednjovjekovne Slavonije.

Dvorac Pejačević i "Mala Venecija"

Vrhunac virovitičke elegancije neraskidivo je vezan uz plemićku obitelj Pejačević, njene dugogodišnje gospodare. Veličanstveni barokno-klasicistički dvorac, koji je početkom 19. stoljeća dao sagraditi grof Antun Pejačević, postao je simbolom grada. Istovremeno, Virovitica je zaslužila nadimak "Mala Venecija" zbog brojnih drvenih mostova koji su prelazili preko potoka Ođenice. Njena bogata baština, od plemićkih zdanja do šarmantnih urbanih legendi, te brojne nagrade za moderne muzejske postave, svjedoče o veličini i trajnoj vrijednosti njene kulture.

KvizKvizoviKviz ZnanjaViroviticaHrvatska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike