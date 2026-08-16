[KVIZ] Koliko poznaješ povijest, kulturu i ljepote Virovitice?

Poznata po svom veličanstvenom dvorcu, presudnoj ulozi u srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti i šarmantnoj prošlosti, Virovitica je oblikovala slavonski krajolik i povijest nacije. Od izdavanja Zlatne bule unutar njenih zidina, preko elegantnog doba obitelji Pejačević, do moderne kulturne obnove, ona je vječna inspiracija i simbol bogate baštine. Kroz dva ključna poglavlja vodimo vas na putovanje od njenih prvih kraljevskih povelja do statusa kulturne ikone, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Srednjovjekovno srce Slavonije i Zlatna bula

Priča o Virovitici priča je o strateškoj važnosti, kraljevskom utočištu i povijesnim poveljama. Njena povijest seže u 13. stoljeće, kada joj je herceg Koloman 1234. godine dodijelio status slobodnog kraljevskog grada. Ključni trenutak dogodio se 1242. godine kada je kralj Bela IV., bježeći pred Mongolima, upravo iz Virovitice izdao znamenitu Zlatnu bulu gradu Zagrebu, dokument koji je oblikovao budućnost hrvatske prijestolnice. Njen jedinstveni položaj i ključna uloga zacementirali su njen status kao jedno od najvažnijih središta srednjovjekovne Slavonije.

Dvorac Pejačević i "Mala Venecija"

Vrhunac virovitičke elegancije neraskidivo je vezan uz plemićku obitelj Pejačević, njene dugogodišnje gospodare. Veličanstveni barokno-klasicistički dvorac, koji je početkom 19. stoljeća dao sagraditi grof Antun Pejačević, postao je simbolom grada. Istovremeno, Virovitica je zaslužila nadimak "Mala Venecija" zbog brojnih drvenih mostova koji su prelazili preko potoka Ođenice. Njena bogata baština, od plemićkih zdanja do šarmantnih urbanih legendi, te brojne nagrade za moderne muzejske postave, svjedoče o veličini i trajnoj vrijednosti njene kulture.