Helena je bila u 'autobusu smrti' koji se vraćao iz Međugorja: 'Svi su vrištali'

POGINULO 12 LJUDI /

Najveća autobusna nesreća u Mađarskoj u posljednje 23 godine dogodila se u noći sa subote na nedjelju, oko jedan sat ujutro. Autobus s poljskim hodočasnicima koji su se vraćali iz Međugorja skrenuo je s ceste u jarak i prevrnuo se u blizini grada Mezokeresztesa. Od 57 putnika, 12 ih je poginulo, a 10 osoba teško je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.

Na mjestu nesreće odmah je započela akcija spašavanja putnika kroz prozore autobusa i izvlačenja onih zarobljenih. Policija pretpostavlja da je vozač autobusa zaspao za volanom te je priveden.

"Autobus se samo prevrnuo, kotrljao se, a ja sam udarila glavom, ali bila sam dovoljno pri svijesti da shvatim što se dogodilo jer su sva sjedala bila iščupana. Ljudi su bili ispod sjedala, svi su vrištali i tražili pomoć. I ja sam ozlijeđena, napuklo mi je rame, slomljena su mi rebra, a ozlijeđena mi je i kralježnica, rekla je ozlijeđena putnica Helena Tluczek.

"Izvukla sam sestru, odnosno povukla sam je za noge i rekla joj - spašavaj se rukama, a ja ću te vući za noge. Uhvatila sam i pojas muškarca koji je bio prikliješten ispod sjedala i tako ga izvukla. Nakon toga sam se srušila", dodala je Helena.