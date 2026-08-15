Protupožarna eskadrila ne staje, Milan Došen: 'U zadnja dva dana 14 sati sam proveo u kanaderu'

Ova je godina rekordna po broju protupožarnih akcija, a Protupožarna eskadrila dosad je u zraku provela više vremena nego tijekom cijele prošle godine.

Zbog nepristupačnog terena, gustog dima i snažnog vjetra, brojne požare koji posljednjih dana haraju Dalmacijom i otocima bilo bi iznimno teško ugasiti bez pomoći iz zraka.

MORH je objavio snimke preleta i djelovanja protupožarnih zrakoplova na područjima Omiša, Pelješca i Zadra. Iz eskadrile poručuju kako praktički nema dana bez intervencija, a u gašenju požara sudjeluju i danas.

U dva dana proveo 14 sati u kanaderu

O intenzitetu posljednjih dana najbolje svjedoče riječi Milana Došena, zapovjednika 855. protupožarne eskadrile.

„U zadnja dva dana 14 sati, znači, u kanaderu. Svaki dan po sedam sati“, rekao je Došen.

Posebno zahtjevnim ocjenjuje posljednji veliki požar na Pelješcu.

„Ovaj zadnji veliki požar što smo imali jučer na Pelješcu definitivno je bio jedan od zahtjevnijih požara“, istaknuo je.

Posada je tog dana najprije bila angažirana na području Omiša.

„Normalno, počeli smo s Omišem rano ujutro. Što smo mogli, koliko smo mogli odraditi tamo. Nažalost, već je bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio prema Cetini“, opisao je Došen.

No, ubrzo su dobili novu zadaću. Nakon što je ujutro izbio požar na Pelješcu, zračne snage preusmjerene su prema tom području.

U samo pola sata nastala vatrena linija duga 2 do 3 kilometra

Situacija na Pelješcu vrlo se brzo zakomplicirala. U samo pola sata formirala se vatrena linija duga između dva i tri kilometra.

„I to je isto vrlo brzo, u roku od pola sata stvorila se vatrena linija dva-tri kilometra dužine, tako da je i tamo bilo vrlo zahtjevno za raditi“, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile.

Unatoč iznimno teškim uvjetima i velikom broju intervencija, Došen ističe kako pripadnici eskadrile daju sve od sebe kako bi zaštitili ljude i njihovu imovinu.

„Mi smo profesionalci koji radimo. Mi radimo maksimum da bi zaštitili hrvatske građane i njihovu imovinu i stvarno se trudimo to napraviti najbolje što znamo i umijemo“, poručio je.

Cijela eskadrila već mjesec dana radi u visokom ritmu

Intenzitet nije karakterističan samo za posljednja dva dana. Cijela eskadrila već se mjesec dana gotovo neprekidno izmjenjuje na poslu, dok su zrakoplovi stalno angažirani.

„Cijela eskadrila je u zadnjih mjesec dana konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku, svi zrakoplovi, svi se mijenjaju“, kazao je Došen.

Osim posada koje sudjeluju u gašenju, velik dio posla obavljaju i tehničari. Oni su zaduženi za stalno održavanje i pripremu zrakoplova kako bi bili spremni za nove intervencije.

„Tu su i tehničari koji moraju konstantno nešto raditi na našim avionima. I stvarno je u posljednjih mjesec dana stvarno intenzivno za raditi“, zaključio je Došen.