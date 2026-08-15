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HEROJ IZ OMIŠA /

Ovo je priča Slavka koji je spasio mađarsku obitelj od vatre: 'Moja žena meni kaže, ako ti izgoriš i ja ću'

Požar koji je u noći s četvrtka na petak krenuo iz Lokve Rogoznice i proširio se sve do Omiša zahvatio je oko tisuću hektara te ostavio veliku materijalnu štetu. Vatrena stihija prošla je područjem dugim oko 23 kilometra, gorjele su kuće, objekti i vozila, a u požaru je jedna osoba poginula, dok je 38 ljudi ozlijeđeno.

Kako RTL Danas doznaje od zapovjednika DVD-a Omiš, stanje na požarištu je zadovoljavajuće.

Ostala su tek pojedina izdimljavanja na vrhu Dinare koja će se pratiti dronovima.

U dramatičnim trenucima mnogi su građani pomagali ugroženima, a među njima je i Slavko Tomić, koji je spasio mađarsku obitelj.

Više pogledajte u prilogu RTL-a Danas.

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15.8.2026.
22:25
RTL Danas
PožarOmišHerojiSpašavanješteta Od Požara
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