SRUUK nije aktiviran dok je gorjelo omiško područje: Evo zašto poruka nije poslana

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SUSTAV OSTAO NIJEM /

Požar koji je opustošio omiško područje u svega nekoliko sati proširio se na više naselja, a vatrogasci su vodili utrku s vatrenom stihijom kako bi spasili kuće i stanovnike.

Sustav SRUUK, koji građanima šalje hitna upozorenja u slučaju velikih opasnosti, nije aktiviran.

Premijer Andrej Plenković smatra da to nije bio problem, dok je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban objasnio da poruka nije poslana jer bi mogla izazvati dodatnu paniku među stanovnicima.

Više pogledajte u prilogu.