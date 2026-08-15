SRUUK nije aktiviran dok je gorjelo omiško područje: Evo zašto poruka nije poslana

'GOSPODO, NAKLON DO PODA' /
Trenutak nježnosti usred vatrene stihije: Vatrogasac izvadio bočicu i dao vode žednoj kornjači
Požar koji je opustošio omiško područje u svega nekoliko sati proširio se na više naselja, a vatrogasci su vodili utrku s vatrenom stihijom kako bi spasili kuće i stanovnike.
Sustav SRUUK, koji građanima šalje hitna upozorenja u slučaju velikih opasnosti, nije aktiviran.
Premijer Andrej Plenković smatra da to nije bio problem, dok je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban objasnio da poruka nije poslana jer bi mogla izazvati dodatnu paniku među stanovnicima.
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