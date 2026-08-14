Nova senzacija hrvatskog sporta slavi veliko srebro: 'Za mene je ovo zlatna medalja'

BRAVO, MARINO! /

Marino Bloudek. Ako već niste, zapamtite to ime. Trkač koji je Hrvatskoj jučer u Birminghamu donio prvu atletsku medalju u muškoj konkurenciji nakon 32 godine suše. U svom prvom europskom finalu 27-godišnji Virovitičanin osvojio je srebro - zaista nije floskula - zlatnog sjaja. I to na utrci 800 metara, elitnoj altetskoj disciplini. Bloudek je postao tek treći hrvatski trkač koji je osvojio medalju na EP-u.