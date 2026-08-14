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BRAVO, MARINO! /

Nova senzacija hrvatskog sporta slavi veliko srebro: 'Za mene je ovo zlatna medalja'

Marino Bloudek. Ako već niste, zapamtite to ime. Trkač koji je Hrvatskoj jučer u Birminghamu donio prvu atletsku medalju u muškoj konkurenciji nakon 32 godine suše. U svom prvom europskom finalu 27-godišnji Virovitičanin osvojio je srebro - zaista nije floskula - zlatnog sjaja. I to na utrci 800 metara, elitnoj altetskoj disciplini. Bloudek je postao tek treći hrvatski trkač koji je osvojio medalju na EP-u. 

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14.8.2026.
21:53
Sportski.net
Marino BloudekSrebrna Medalja
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