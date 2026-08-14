Požar blokirao Pelješac: Ljudi čekaju trajekt, Jadrolinija vozi bez prestanka, pogledajte prizore

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BIJEG PRED VATROM /

Zbog velikog požara na Pelješcu brojni mještani i turisti pokušavaju napustiti poluotok, a na snimkama se vide ljudi koji čekaju trajekt.

Vatra se zbog jakog vjetra proširila od Kune Pelješke prema Potomju, zahvatila veliku površinu, a glavna cesta je zatvorena.

'Trajekt vozi non stop'

Jadrolinija je zbog situacije promijenila način plovidbe na liniji Ploče-Trpanj.

"Obavještavamo cijenjene putnike da će trajekt na liniji 633 Ploče-Trpanj zbog nastale situacije uzrokovane požarom voziti non stop, bez praćenja standardnog reda plovidbe", poručili su.

Na požarištu su sve raspoložive vatrogasne snage, a požar iz zraka gase četiri kanadera i Air Tractor.