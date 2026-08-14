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EUROJACKPOT /

Sretnik otkrio što je prvo pomislio kad je osvojio više od 300 tisuća eura: 'Morao sam nekoliko puta provjeriti'

Sretnik otkrio što je prvo pomislio kad je osvojio više od 300 tisuća eura: 'Morao sam nekoliko puta provjeriti'
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Foto: Promo

Dobitni listić odigran na prodajnom mjestu na Trgu Josipa Mađerića u Sisku

14.8.2026.
10:02
danas.hr
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Igraču Hrvatske Lutrije iz Siska Eurojackpot je donio prvi veliki dobitak u životu – čak 322.848 eura.

Svoj je listić odigrao na prodajnom mjestu na Trgu Josipa Mađerića u Sisku, gdje inače uplaćuje svoje listiće. Za 61. kolo Eurojackpota odabrao je brojeve 4, 10, 20, 40 i 41 te pogodio svih pet brojeva iz velikog bubnja.

Dobitak je otkrio provjeravajući rezultate u aplikaciji, no iznos koji je ugledao u prvi mu se trenutak učinio nemogućim.

„Kad sam vidio iznos, pomislio sam da je sigurno nešto pogrešno. Morao sam nekoliko puta provjeriti brojeve prije nego što mi je stvarno sjelo da je to moj dobitak“, prisjetio se dobitnik.

Dobitak je preuzeo na glavnoj blagajni Hrvatske Lutrije u Zagrebu, a vijest je zasad podijelio samo sa suprugom. Iako je riječ o najvećem iznenađenju u njegovu životu, kaže da se njegovo shvaćanje sreće nije promijenilo.

„Najveće iznenađenje u životu, dakako... A sreća za mene, iskreno, prije svega znači zdravlje.“

Unatoč velikom dobitku, svoje navike ne planira mijenjati – i dalje će igrati kao i dosad.

Večeras je na rasporedu novo izvlačenje Eurojackpota, u kojem se igra za 17 milijuna eura.

 

LotoSisakEurojackopt
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