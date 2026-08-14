Dok Ruben slavi rođenje kćeri, Blanka se oglasila: Pogledajte što radi s Mondovim igračkama

Nakon vijesti da je belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39) s partnericom Charlotte Van Looy dobio drugo dijete, kćer Florence, na društvenim mrežama oglasila se i njegova bivša supruga Blanka Vlašić (42). Proslavljena atletičarka nije se osvrtala na novosti iz Rubenova privatnog života, već je pratitelje nasmijala duhovitim videom iz vlastite svakodnevice, u kojem je pokazala kako kao mama „izvlači maksimum“ iz kolekcije dinosaura njihova sina Monda.

U videu Blanka, potpuno ozbiljnog izraza lica, jednog po jednog plastičnog dinosaura koristi kao zamjenu za beauty pribor. Jednim prelazi preko obrva, drugim uz oko i lice, a cijelu scenu prati pjesma „I'm Just a Girl“ grupe No Doubt.

„Mama si i potrošila si sav novac na dinosaure“, stoji u videu, dok se Blanka u opisu dodatno našalila: „Izvlačim maksimum iz svoje dino investicije.“

Objava je brzo nasmijala njezine pratitelje, a među onima koji su reagirali bile su i Viktorija Rađa (49) te Ana Gruica (43). Brojni roditelji prepoznali su se u Blankinoj šali pa su se u komentarima nizale poruke poput: „Isto funkcionira i s Lego kockicama“ i „Ovo je urnebesno“.

Ruben je dan ranije objavio vijest o prinovi

Podsjetimo, samo dan ranije Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy na društvenim su mrežama objavili da su dobili kćer Florence. Djevojčicu su predstavili emotivnim riječima: „Između nježnosti košute i snage vuka rodila se naša mala lavica. Život je najljepši kada je samo jedna stvar važna. Dobrodošla, draga naša.“

Florence je Charlotte prvo dijete, a Rubenu drugo. S bivšom suprugom Blankom Vlašić ima sina Monda, rođenog 2022. godine. Blanka i Ruben razveli su se 2025., a belgijskog novinara posljednjih mjeseci povezuje se i s manekenkom Valentine Besard.