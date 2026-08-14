Ronaldo se tek oženio, a već napravio potez koji je iznenadio sve

Cristiano Ronaldo nije dugo odmarao nakon što je potvrdio brak s dugogodišnjom partnericom Georginom Rodriguez. Jedan od najboljih nogometaša svih vremena već se priključio treninzima saudijskog Al-Nassra uoči nove sezone.

Portugalac je na treningu privukao pažnju i novim izgledom. Ošišao je kosu kraće nego inače, što nije prošlo nezapaženo među njegovim navijačima.

Al-Nassr sezonu u saudijskoj Premier ligi otvara već sutra domaćim susretom protiv Al-Fateha, a Ronaldo će tako vrlo brzo nakon privatnog slavlja ponovno biti u akciji.

Podsjetimo, o njegovom vjenčanju s Georginom posljednjih se tjedana mnogo nagađalo, a par je nedavno i službeno potvrdio da je njihov dugogodišnji odnos dobio novu dimenziju. Još nije poznato jesu li organizirali i veliko svadbeno slavlje.