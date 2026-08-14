Vatra stigla i do vile Nadana Vidoševića! Kuća do nje je potpuno stradala

Vatra koja je sinoć buknula kod Lokve Rogoznice progutala je automobile, domove, kuće za odmor i druge objekte te za sobom ostavila pepeo i pustoš. Mnogi su stanovnici tog područja i turisti usred noći bježali pred vatrenom stihijom koja se proširila do Omiša. Prema informacijama Slobodne Dalmacije, požar je zahvatio i vilu nekadašnjeg čelnika Hrvatske Gospodarske Komore (HGK) Nadana Vidoševića omiškom naselju Nemira.

Mještani na terenu govore kako su među uništenim objektima dvije Vidoševićeve kuće, no reporteri Slobodne na terenu su uočili kako je vatra "dohvatila" jednu od njegovih vila, dok je kuća pored skroz stradala.

Stanje na požarištu nešto bolje

Vidošević, nekada jedan od najmoćnijih ljudi hrvatskog gospodarstva, bivši ministar gospodarstva i dugogodišnji predsjednik HGK, godinama je vezan uz ovaj dio omiške obale.

Požar je kod Lokve Rogoznice buknuo sinoć oko 20 sati i zahvatio je oko 900 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Uništen je veći broj automobila i kuća.

Vatrogasci su potvrdili da je požar izbio u neposrednoj blizini objekata i širio se potpomognut jakim vjetrom.

Prema zadnjim informacijama s terena, situacija je sada nešto povoljnija i nema širenja požara. U gašenju požara angažirano je 210 vatrogasaca sa 61 vatrogasnim vozilom.