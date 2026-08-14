Sarajevo Film Festival počinje danas: Ovo su filmovi i serije s festivala koje vrijedi pogledati na Voyo

Sarajevo je ponovno u znaku filma. Danas, 14. kolovoza, počelo je 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, jednog od najvažnijih filmskih događaja u regiji. Festival će trajati do 21. kolovoza, a Sarajevo će tijekom festivalskih dana ponovno biti mjesto susreta filmskih autora, glumaca, producenata, kritičara i publike. Upravo je Sarajevo Film Festival tijekom godina postao važna platforma za regionalnu filmsku i televizijsku produkciju. Njegov program ne završava samo na velikom platnu – posebna pažnja posvećuje se i serijama, novim televizijskim projektima i pričama koje nastaju na prostoru jugoistočne Europe. Tim povodom izdvojili smo filmove i serije koji sa Sarajevo Film Festivala na Voyo.

Korzet

Među filmskim naslovima koji se mogu pronaći na Voyo je i 'Korzet' , povijesna drama austrijske redateljice Marie Kreutzer s Vicky Krieps u ulozi carice Elizabete Austrijske, poznate kao Sisi. Film donosi nekonvencionalan pogled na jednu od najpoznatijih žena europske povijesti, fokusirajući se na njezinu potrebu za slobodom, identitetom i bijegom od strogih pravila dvorskog života.

Besa

Kriminalistička serija Besa donosi priču o kriminalu, obitelji, osveti i moralnim izborima. Upravo su složeni likovi i atmosfera karakteristična za prostor Balkana ono što je čini zanimljivom publici koja voli regionalne trilere.

Blok 27

Za ljubitelje misterija tu je Blok 27. Serija spaja urbanu atmosferu, misterij i napetost te donosi priču koja se postupno razvija i gledatelja uvlači sve dublje u nepoznato.

Kotlina

Kotlina je posebno zanimljiva u kontekstu Sarajevo Film Festivala jer je riječ o seriji snažno povezanoj sa Sarajevom i regionalnom scenom. Serija je osvojila priznanja na Sarajevo Film Festivalu, uključujući nagrade za režiju i scenarij, čime je dodatno potvrđena njezina kvaliteta. Njezina priča, atmosfera grada i složeni odnosi među likovima čine je idealnim naslovom za gledanje upravo tijekom festivalskog tjedna.

Bunar

Bunar donosi mračniju atmosferu i priču koja se kreće između drame, misterija i kriminalističkih elemenata. Serija je bila prepoznata i na regionalnim festivalima televizijskih serija, a gledateljima nudi sporije građenje napetosti i kompleksne likove.

Zlatni dečko

Zlatni dečko vodi nas u svijet sporta, ambicije, novca i pritiska koji dolazi s uspjehom. Priča o mladom nogometnom talentu otvara i pitanje cijene koju pojedinac plaća kada njegov talent postane predmet interesa drugih.

Južni vetar

Ako je riječ o regionalnim serijama koje su posljednjih godina stekle kultni status, teško je zaobići Južni vetar. Kriminalistička priča o beogradskom podzemlju, novcu, moći i preživljavanju privukla je veliku publiku diljem regije.

Državni službenik

Državni službenik donosi nešto drugačiji pogled na svijet kriminala i sigurnosti. Špijunske operacije, državne institucije, politički interesi i privatni životi likova isprepliću se u seriji namijenjenoj gledateljima koji vole akciju i političke trilere.

Capernaum

Među filmskim naslovima posebno se izdvaja Capernaum, snažna socijalna drama koja kroz priču djeteta govori o siromaštvu, obitelji i društvenoj nepravdi. To je film koji se savršeno uklapa u ono što filmski festivali često donose – priču koja nadilazi granice zemlje u kojoj je nastala i otvara univerzalna pitanja.

Novine

Novine su jedan od najvažnijih hrvatskih naslova posljednjih godina. Serija kroz svijet novinarstva, politike i biznisa govori o odnosima moći i pitanju koliko su mediji zaista neovisni. Zanimljivo je da su upravo Novine bile predstavljene i na Sarajevo Film Festivalu u okviru programa Pretpremijere, gdje su 2016. prikazane prve dvije epizode serije. Zato je ovaj naslov posebno prikladan za festivalski izbor.

Senke nad Balkanom

Senke nad Balkanom spajaju povijesnu dramu, kriminalistički triler i političke intrige. Smještene u turbulentno razdoblje Balkana, serija donosi veliki broj likova, paralelnih priča i tajni.

Porodica

Porodica je politička drama koja se koncentrira na nekoliko ključnih dana i događaje koji su obilježili noviju srpsku povijest. Umjesto širokog povijesnog pregleda, serija se fokusira na ljude, odnose i atmosferu trenutka.

Vrijednost života

Vrijednost života pripada naslovima koji u prvi plan stavljaju čovjeka i njegove odluke. Umjesto velikih akcijskih scena, fokus je na odnosima, emocijama i pitanjima koja se mogu prepoznati u svakodnevnom životu.

Znam kako dišeš

Bosanskohercegovačka serija Znam kako dišeš jedan je od istaknutijih regionalnih dramskih naslova novije generacije. Serija kroz osobnu priču otvara šira pitanja o obitelji, društvu, odgovornosti i posljedicama teških životnih iskustava. Njezin regionalni uspjeh dodatno potvrđuje koliko se kvalitetne priče iz Bosne i Hercegovine danas mogu nametnuti i izvan lokalnog tržišta.

Sarajevo Film Festival kao mjesto susreta regionalnih priča

Sarajevo Film Festival već desetljećima predstavlja jedno od ključnih mjesta za predstavljanje i razvoj regionalne kinematografije. Uz filmske projekcije, festival uključuje programe posvećene televizijskim serijama i razvoju novih projekata, među kojima je i CineLink Drama, program posvećen razvoju dramskih serija iz jugoistočne Europe.

Zato je početak festivala idealan trenutak za podsjetnik na serije i filmove koji pokazuju koliko je regionalna produkcija postala raznolika i kvalitetna. Izbor je velik – a zajedničko im je upravo ono zbog čega je regionalna kinematografija posljednjih godina privukla toliko pažnje: pričaju priče koje su nam bliske, ali istodobno dovoljno univerzalne da ih razumije publika širom svijeta.

Dok Sarajevo ovih dana živi u ritmu filma, festivala i novih filmskih priča, ovo je pravi trenutak da se dio tog regionalnog filmskog ugođaja nastavi i kod kuće – uz Voyo.