HNS se oglasio: 'Naše su misli uz sve ljude na omiškom području'

Hrvatski nogometni savez oglasio se o požaru koji je tijekom noći zahvatio omiško područje i ostavio za sobom puštoš.

Ljudi su morali bježati u sigurnost. Gradskoa sportska dvorana Ribnjak u Omišu je otvorena kao glavni prihvatni centar, dok je dio evakuiranih autobusima prevezen u Split i smješten ispred ili unutar sportske dvorane Gripe. U splitskoj bolnici tijekom noći i petka zbrinuto je ukupno 40 pacijenata ozlijeđenih u požaru, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedam ih je na respiratoru – šest odraslih i jedna maloljetna osoba u dobi od 17 godina.

HNS se u petak na društvenim mrežeme olasio o požaru i poslao sčjedću poruku, koju prenosimo u cijelosti:

"Naše su misli uz sve ljude na omiškom području koji su prošli kroz tešku i dramatičnu noć, uz njihove obitelji i sve kojima je vatrena stihija ugrozila zdravlje, sigurnost i domove.

Posebno mislimo na ozlijeđene i od srca im želimo što brži i uspješniji oporavak.

Veliko HVALA svim vatrogascima koji se, riskirajući vlastite živote, danonoćno bore s vatrenom stihijom, kako kod Omiša, tako trenutno i na Pelješcu. Hvala i svim pripadnicima žurnih službi, policiji, medicinskom osoblju, volonterima i građanima koji pokazuju hrabrost, solidarnost i zajedništvo kada je najpotrebnije. Kao uvijek u Hrvatskoj

Čuvajte se."