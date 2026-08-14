FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVIČNA NOĆ /

HNS se oglasio: 'Naše su misli uz sve ljude na omiškom području'

HNS se oglasio: 'Naše su misli uz sve ljude na omiškom području'
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U splitskoj bolnici tijekom noći i petka zbrinuto je ukupno 40 pacijenata ozlijeđenih u požaru, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedam ih je na respiratoru

14.8.2026.
14:37
M.G.
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski nogometni savez oglasio se o požaru koji je tijekom noći zahvatio omiško područje i ostavio za sobom puštoš.

Ljudi su morali bježati u sigurnost. Gradskoa sportska dvorana Ribnjak u Omišu je otvorena kao glavni prihvatni centar, dok je dio evakuiranih autobusima prevezen u Split i smješten ispred ili unutar sportske dvorane Gripe. U splitskoj bolnici tijekom noći i petka zbrinuto je ukupno 40 pacijenata ozlijeđenih u požaru, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedam ih je na respiratoru – šest odraslih i jedna maloljetna osoba u dobi od 17 godina.

HNS se u petak na društvenim mrežeme olasio o požaru i poslao sčjedću poruku, koju prenosimo u cijelosti:

"Naše su misli uz sve ljude na omiškom području koji su prošli kroz tešku i dramatičnu noć, uz njihove obitelji i sve kojima je vatrena stihija ugrozila zdravlje, sigurnost i domove.

Posebno mislimo na ozlijeđene i od srca im želimo što brži i uspješniji oporavak.

Veliko HVALA svim vatrogascima koji se, riskirajući vlastite živote, danonoćno bore s vatrenom stihijom, kako kod Omiša, tako trenutno i na Pelješcu. Hvala i svim pripadnicima žurnih službi, policiji, medicinskom osoblju, volonterima i građanima koji pokazuju hrabrost, solidarnost i zajedništvo kada je najpotrebnije. Kao uvijek u Hrvatskoj

Čuvajte se."

 

OmišPožarHrvatski Nogometni Savez
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike