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OBIŠAO POGOĐENO PODRUČJE /

Milanović stigao u Omiš: 'Ovo je neviđeno!'

Milanović stigao u Omiš: 'Ovo je neviđeno!'
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Požar kod Lokve Rogoznice buknuo je sinoć oko 20 sati u blizini objekata te se brzo proširio zbog jakog vjetra, stigavši do Omiša

14.8.2026.
14:30
Dunja Stanković
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Zbog velikog požara na omiškom području, predsjednik Republike Zoran Milanović stigao je u Omiš gdje se sastao s tamošnjim gradonačelnikom i predstavnicima vatrogasne zajednice. 

Predsjednik je uoči obilaska situaciju nazvao neviđenom. "Grozan događaj, prirodni, a možda nije samo prirodni. To ne znamo. Zahvalan sam svima koji su se borili protiv požara, a to nisu samo vatrogasci. Stradala je imovina, ali najvažniji su ljudi", rekao je. 

"Ovo je neviđeno i protiv ovoga nema prave preventive", dodao je Milanović.

Milanović stigao u Omiš: 'Ovo je neviđeno!'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Milanović stigao u Omiš: 'Ovo je neviđeno!'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Požar kod Lokve Rogoznice buknuo je sinoć oko 20 sati u blizini objekata te se brzo proširio zbog jakog vjetra, stigavši do Omiša. Opožareno je oko 900 hektara trave, niskog raslinja, borove šume, a uništen je veći broj automobila i objekata. U splitski KBC javilo se 40 pacijenata, od čega je sedmero teško ozlijeđeno. 

Dio stanovnika i turista je evakuiran i smješten u prihvatne centre. Dok su neki krenuli automobilima, drugi su od stihije bježali pješice, a neki brodicama. 

Zoran MilanovićPožarOmišPelješacVatrogasciGasenje
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