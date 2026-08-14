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Kakva ljepotica: Soraya pokazala bujni dekolte nakon estetske korekcije grudi

Kakva ljepotica: Soraya pokazala bujni dekolte nakon estetske korekcije grudi
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Foto: Instagram

Odjevena u pripijenu, žarko crvenu haljinu s izrezima, koja je u skladu s modnim trendovima za ljeto 2026. godine, istaknula je figuru i preplanulu put

14.8.2026.
15:04
Hot.hr
Instagram
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Soraya Šimić (21), poznata po sudjelovanju u petoj sezoni reality showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Influencerica i kozmetičarka objavila je niz fotografija s popularne splitske lokacije, a u prvom planu našla se njezina odvažna modna kombinacija i samouvjeren stav nakon estetske korekcije grudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SORAYA ŠIMIĆ (@soraya.simic)

Fotografije na kojima Soraya pozira uz zalazak sunca u splitskom klubu dolaze samo mjesec dana nakon što je s pratiteljima otvoreno podijelila iskustvo povećanja grudi, zahvatu kojem se podvrgnula u srpnju u Istanbulu. Dvadesetjednogodišnjakinja, koja je rođena i odrasla u Njemačkoj prije nego što se preselila u Zagreb, i ranije je govorila o svojoj fizičkoj transformaciji. 

''Oduvijek sam voljela vidjeti velike grudi, a prirodno ih nikad nisam imala. Dosta sam i naglo smršavila pa su mi se grudi dodatno ispuhale i to je bio najveći razlog. Volim vidjeti lijep dekolte. Žena bez dekoltea, po mom ukusu, nije 100 od 10. To je bila moja dugogodišnja želja i napokon sam odlučila ostvariti je'', rekla nam je Soraya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SORAYA ŠIMIĆ (@soraya.simic)

Odjevena u pripijenu, žarko crvenu haljinu s izrezima, koja je u skladu s modnim trendovima za ljeto 2026. godine, istaknula je figuru i preplanulu put. 

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari su se ubrzo ispunili emotikonima vatre i srca te pohvalama poput "Predivna", "Najljepša na svijetu" i "Geisteskrank" (ludo dobro). 

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