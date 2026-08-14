Oglasio se poznati glumac nakon stravičnog požara: 'Izgleda ok, živi smo i zdravi'

Nakon dramatične noći provedene u evakuaciji, glumac Otokar Levaj na društvenim mrežama otkrio je da njegova obiteljska kuća nije oštećena u požaru.

''Pa izgleda ok. Malo očistilo. I živi smo i zdravi'', napisao je glumac.

Otokarov sin ranije je za Dnevnik.hr otkrio detalje dramatične večeri kada je vatra zahvatila Omiš i okolna mjesta.

''Vatra se naglo počela širiti, a maknuli smo se kad je već bila jako blizu kuće. Srećom, kod nas je prilično čista situacija što se tiče stabala, imamo samo nekoliko maslina i jedan bajam blizu kuće. Doduše, susjed nam je javio da tih stabala sada više nema, ali da je kuća OK, a to je najvažnije'', rekao je Marin za spomenuti portal pa dodao:

''U prvi mah nismo se previše brinuli jer požari na ovom području i nisu baš rijetki, a ovaj je bio oko 200 metara od nas. No, u svega nekoliko minuta situacija se okrenula i shvatili smo da požar ide prema nama, i to brzo - ispričao je Marin. Brzo su uzeli laptope, dokumente i novac, a otac i supruga su sjeli u auto. Marin je potrčao zatvoriti željezne škure na prozorima u nadi da će tako vatru zadržati van kuće'', dodao je.

Za kraj je rekao da je čak razmišljao o tome da motornom pilom ide rušiti tih nekoliko stabala koje su imali oko kuće da ih ne zahvati požar.

''Ali u tih minutu ili dvije dok sam zatvorio škure, kad sam izašao iz kuće, oko mene je već padala žerava jer se požar jako približio kući, pa sam se brže-bolje maknuo i otrčao do dućana pred kojim su me čekali otac i supruga, sjeli smo u auto i otišli prema Omišu'', rekao je za kraj.