Poznate točne satnice: Evo kad Hajduk i Rijeka igraju play-off Konferencijske lige
UEFA je objavila točne termine utakmica koje će puno toga odrediti za Hajduk i za Rijeku
Nako što je Hajduk je izbacio Žalgiris ukupnim rezultatom 9:2 i prošao u play-off, kompletiran je i HNL tris u završnom pretkolu europskih natjecanja.
Uz Bijele u play-offu su i Dinamo i Rijeka, a to je prvi put još od 2017. godine da Hrvatska ima tri svoja kluba u toj fazi natjecanja.
Dinamo će u play-offu za Ligu prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, a za plasman u Konferencijsku ligu borit će se Rijeka protiv danskog Midtjyllanda te Hajduk protiv poljskog Rakowa. Podsjetimo, Varaždin je ispao u drugom pretkolu od češkog Jabloneca.
Hajduk i Rijeka saznali su točne termine svojih utakmica. Hajduk će 20. kolovoza na Poljudu, s početkom u 21 sat, dočekati poljski Raków u prvoj utakmici borbe za ligašku fazu Konferencijske lige. Uzvratni susret na rasporedu je tjedan dana kasnije, 27. kolovoza, u Częstochowi s početkom u 19 sati, upravo će tamo pasti odluka o tome tko nastavlja europsko putovanje.
Rijeka svoj dvoboj protiv danskog Midtjyllanda otvara na gostujućem terenu 20. kolovoza, s početkom u 19 sati. Riječani će priliku za potvrdu plasmana imati kod kuće, uzvrat na Rujevici igra se 27. kolovoza s početkom u 20.45 sati, čime će navijači dobiti priliku uživo pratiti eventualni ulazak momčadi u europsku jesen.
Dinamo će prvu utakmicu protiv Vikinga igrati 18. kolovoza na Maksimiru s početkom u 21 sat, dok se uzvrat igra osam dana kasnije, 26. kolovoza, u norveškom Stavangeru, također s početkom u 21 sat.