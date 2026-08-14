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FINALNI KORAK /

Poznate točne satnice: Evo kad Hajduk i Rijeka igraju play-off Konferencijske lige

Poznate točne satnice: Evo kad Hajduk i Rijeka igraju play-off Konferencijske lige
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

UEFA je objavila točne termine utakmica koje će puno toga odrediti za Hajduk i za Rijeku

14.8.2026.
16:44
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Nako što je Hajduk je izbacio Žalgiris ukupnim rezultatom 9:2 i prošao u play-off, kompletiran je i HNL tris u završnom pretkolu europskih natjecanja. 

Uz Bijele u play-offu su i Dinamo i Rijeka, a to je prvi put još od 2017. godine da Hrvatska ima tri svoja kluba u toj fazi natjecanja. 

Dinamo će u play-offu za Ligu prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, a za plasman u Konferencijsku ligu borit će se Rijeka protiv danskog Midtjyllanda te Hajduk protiv poljskog Rakowa. Podsjetimo, Varaždin je ispao u drugom pretkolu od češkog Jabloneca. 

Hajduk i Rijeka saznali su točne termine svojih utakmica. Hajduk će 20. kolovoza na Poljudu, s početkom u 21 sat, dočekati poljski Raków u prvoj utakmici borbe za ligašku fazu Konferencijske lige. Uzvratni susret na rasporedu je tjedan dana kasnije, 27. kolovoza, u Częstochowi s početkom u 19 sati, upravo će tamo pasti odluka o tome tko nastavlja europsko putovanje.

Rijeka svoj dvoboj protiv danskog Midtjyllanda otvara na gostujućem terenu 20. kolovoza, s početkom u 19 sati. Riječani će priliku za potvrdu plasmana imati kod kuće, uzvrat na Rujevici igra se 27. kolovoza s početkom u 20.45 sati, čime će navijači dobiti priliku uživo pratiti eventualni ulazak momčadi u europsku jesen.

Dinamo će prvu utakmicu protiv Vikinga igrati 18. kolovoza na Maksimiru s početkom u 21 sat, dok se uzvrat igra osam dana kasnije, 26. kolovoza, u norveškom Stavangeru, također s početkom u 21 sat. 

HajdukHnk RijekaKonferencijska Liga
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