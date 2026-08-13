Velika noć za naš klupski nogomet: Hrvatski tris čekali smo devet godina
Čim Hajduk potegne malo jače događaju se velike stvari za hrvatski klupski nogomet
Nako što je Hajduk je izbacio Žalgiris ukupnim rezultatom 9:2 i prošao u play-off, kompletiran je i HNL tris u završnom pretkolu europskih natjecanja.
Uz Bijele u play-offu su i Dinamo i Rijeka, a to je prvi put još od 2017. godine da Hrvatska ima tri svoja kluba u toj fazi natjecanja.
Dinamo će u play-offu za Ligu prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, a za plasman u Konferencijsku ligu borit će se Rijeka protiv danskog Midtjyllanda te Hajduk protiv poljskog Rakowa. Podsjetimo, Varaždin je ispao u drugom pretkolu od češkog Jabloneca.
Hrvatska je spomenute 2017. imala sva četiri predstavnika u play-offu. Rijeka je kao prvak igrala protiv Olympiacosa. Grci su prošli s ukupnih 3:1, ali Rijeka je prema tadašnjem sustavu natjecanje nastavila u skupini Europske lige. Hajduk je u doigravanju Europske lige igrao protiv Evertona. Engleski klub je pobijedio 2:0 na Goodison Parku, a uzvrat na Poljudu završio je 1:1 pa su Splićani ostali bez plasmana u skupinu.
Dinamo je ispao od albanskog Skënderbeua u Europskoj ligi. Nakon 1:1 u Zagrebu, uzvrat je završio bez golova, a albanski klub je prošao dalje zbog tada važećeg pravila gola u gostima. Na isti je način ispao i Osijek, koji je prethodno izbacio PSV. U doigravanju je igrao protiv Austrije Beč. Austrijanci su u Osijeku pobijedili 2:1, a Osijek je u uzvratu slavio s 1:0, no zbog gola u gostima dalje je prošao bečki klub.
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