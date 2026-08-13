Stižu slike s mjesta buktinje: Kod Omiša kao da se stvorio pakao!

Tri požara buknula su u četvrtak, 13. kolovoza, tijekom večeri. Vatra je buknula kod Primoštena, u zaleđu Vodica te kod Omiša u Lokvi Rogoznici.

Tijekom večeri lokalizirani su požari kod Primoštena i Vodica, dok su velike vatrogasne snage upućene na Omiško područje. Počela je evakuacija ljudi iz Lokve Rogoznice u Omiš gdje je otvoren prihvatni centar u Gradsku sportsku dvoranu Ribnjak.

Na tom području zatvorena je i Jadranska magistrala. Vatrogasci se bore s golemom buktinjom. Pogledajte u nastavku galerije kako to izgleda.