Pomrčina Sunca je izgledala spektakularno: Ovo su vaše fotografije koje ste nam slali iz cijele Hrvatske
Pomrčina Sunca koja se dogodila jučer, 12. kolovoza, mogla se promatrati iz brojnih dijelova Hrvatske. Neobičan prizor na nebu privukao je pažnju građana, a naši su čitatelji svojim fotoaparatima i mobitelima zabilježili trenutke pomrčine.
Fotografije su nam pristigle iz različitih krajeva zemlje, od Slavonije i Međimurja, preko Zagreba pa sve do Istre i Dalmacije. Neki su pomrčinu promatrali i fotografirali kroz masku za varenje, drugi su se poslužili teleskopom, a bilo je i onih koji su prizor pratili kroz posebne crne naočale. Različiti načini promatranja rezultirali su zanimljivim fotografijama, na kojima se vidi kako je Sunce izgledalo iz različitih dijelova Hrvatske.
Pogledajte u galeriji u kojoj smo izdvojili čak 60 fotografija kako je pomrčina Sunca izgledala diljem Hrvatske.