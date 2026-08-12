Jedna Marina trenutačno osvaja Voyo, a druge su već dobro poznata lica: Koliko ih prepoznajete?

Na platformu Voyo stigla je nova, ujedno i prva hrvatska Voyo Original serija „IQ 160“, u kojoj glavnu ulogu tumači Dajana Čuljak. Glumica je utjelovila Marinu Kapov, samohranu majku troje djece koja radi kao čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji, a njezin se život potpuno mijenja nakon što zahvaljujući iznimnoj inteligenciji počne pomagati policiji u rješavanju složenih slučajeva.

A dok gledamo kako se Dajana snašla u ulozi Marine, prisjetili smo se i drugih poznatih Hrvatica koje nose upravo to ime. Od pjevačica i glumica do političarki, vizažistica i drugih javnih osoba – Marina u Hrvatskoj definitivno ne nedostaje. Koje su se poznate Hrvatice proslavile s ovim imenom, pogledajte u našoj galeriji!

Avantura Marine Kapov tek je počela – a gledatelji već nestrpljivo čekaju nove epizode koje na Voyo stižu svakog petka.