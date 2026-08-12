FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAVNE IMENJAKINJE /

Jedna Marina trenutačno osvaja Voyo, a druge su već dobro poznata lica: Koliko ih prepoznajete?

Jedna Marina trenutačno osvaja Voyo, a druge su već dobro poznata lica: Koliko ih prepoznajete?
Foto: RTL
Marina je lik koji razbija stereotipe i dokazuje da sve život može odvesti u potpuno neočekivanom smjeru. Pa i od posla čistačice do suradnje s policijom na rješavanju složenih slučajeva.
1 /20
VOYO logo

Na platformu Voyo stigla je nova, ujedno i prva hrvatska Voyo Original serija „IQ 160“, u kojoj glavnu ulogu tumači Dajana Čuljak. Glumica je utjelovila Marinu Kapov, samohranu majku troje djece koja radi kao čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji, a njezin se život potpuno mijenja nakon što zahvaljujući iznimnoj inteligenciji počne pomagati policiji u rješavanju složenih slučajeva.

A dok gledamo kako se Dajana snašla u ulozi Marine, prisjetili smo se i drugih poznatih Hrvatica koje nose upravo to ime. Od pjevačica i glumica do političarki, vizažistica i drugih javnih osoba – Marina u Hrvatskoj definitivno ne nedostaje. Koje su se poznate Hrvatice proslavile s ovim imenom, pogledajte u našoj galeriji! 

Avantura Marine Kapov tek je počela – a gledatelji već nestrpljivo čekaju nove epizode koje na Voyo stižu svakog petka.

12.8.2026.
18:01
Hot.hr
Pixsell/RTL
Marina MamićIq 160Marina PerazićMarina OrsagMarina TomaševićMarina Opačak BilićMarina Nemet
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija