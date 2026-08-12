Njima grudnjak nije ni na kraj pameti: Neke ga nisu obukle godinama, a kritike ih ne diraju

Nošenje grudnjaka odavno više nije pravilo kojeg se slavne dame moraju pridržavati. Mnoge poznate glumice, manekenke i pjevačice otvoreno biraju udobnost ispred nametnutih modnih normi te bez zadrške izlaze u javnost u kombinacijama bez grudnjaka. Među najpoznatijima je svakako Kendall Jenner (30), koja je više puta istaknula da joj je takav stil jednostavno udobniji i da ne vidi razlog zašto bi ga se odrekla.

Osim nje, trend godinama njeguju i Gwyneth Paltrow (53), Pamela Anderson (59), Jennifer Lopez (56), Bella Hadid (29), Dua Lipa (30), Gigi Hadid (31) te brojne druge, koje svojim modnim izborima pokazuju da samopouzdanje nema veze s pravilima odijevanja. Bez obzira na kritike, ostaju vjerne svom stilu i poručuju da je najvažnije osjećati se dobro u vlastitoj koži.