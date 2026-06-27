Sunčaju se kao od majke rođene: Kad temperature podivljaju, ove ljepotice skidaju baš sve

Dok Europu ovih dana pogađaju novi toplinski valovi, mnogi spas od visokih temperatura traže uz bazen ili na plaži. No neke svjetske zvijezde otišle su i korak dalje - kupaći kostim za njih je potpuno suvišan.

Trend sunčanja bez bikinija ili potpuno bez odjeće već godinama nije novost među poznatim damama koje tvrde da je upravo tako najlakše izbjeći neželjene tragove od kupaćeg i postići savršeno preplanuli ten.

Posljednja koja je privukla veliku pažnju bila je televizijska zvijezda Christine McGuinness (38). Na društvenim mrežama podijelila je fotografije sa sunčanja na londonskoj terasi, pozirajući samo u donjem dijelu bikinija, dok je na jednoj fotografiji intimne dijelove prekrila bijelim ogrtačem.

No Christine je tek jedna u nizu slavnih žena koje ne skrivaju da uživaju u sunčanju bez kupaćeg.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Rita Ora

Pjevačica Rita Ora (35) već godinama otvoreno pokazuje da nema problema s razgolićenim fotografijama. Tijekom odmora na Ibizi snimljena je u toplesu, a kasnije je i sama na Instagramu objavila niz fotografija na kojima se sunča potpuno gola. Uz objavu je našalila kako joj sunčanje zna biti dosadno pa ga barem učini zanimljivijim.

Foto: B4859/Zoran Veselinovic/Avalon/Profimedia

Dua Lipa

Dua Lipa (30) nehotice je postala svojevrsna ambasadorica naturističkih plaža kada je otkrila da joj je jedna od omiljenih plaža britanski Pedn Vounder, poznat po naturistima. Nije ni čudo jer je i sama više puta fotografirana kako tijekom odmora skida gornji dio bikinija kako bi ravnomjerno potamnila.

Foto: Instagram/Splash/Profimedia

Kelly Brook

Bivša manekenka Kelly Brook (46) nikada nije skrivala da voli biti bez odjeće. Jednom je priznala kako čak i vrtlari gola, a nekoliko puta objavila je fotografije na kojima potpuno naga uživa u sunčanju u vlastitom dvorištu, strateški se prekrivši tek ručnikom.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Emily Ratajkowski

Kada je riječ o provokativnim fotografijama, Emily Ratajkowski (35) gotovo je nezaobilazno ime. Manekenka redovito dijeli odvažne fotografije s egzotičnih odmora, a među njima se nalaze i one na kojima pozira potpuno naga na ležaljci ili plaži.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Kendall Jenner

Supermodel Kendall Jenner (30) izazvala je pravu lavinu reakcija kada je na Instagramu objavila fotografije s luksuznog karipskog odmora. Na jednoj od njih pozira potpuno gola na pješčanoj plaži, dok je na drugoj toples prekrila tek s nekoliko pažljivo postavljenih kamenčića.

Sofia Vergara

Glumica Sofia Vergara (53) prošlog je ljeta počastila pratitelje fotografijom uz bazen na kojoj je skinula gotovo sve sa sebe. Nosila je samo donji dio bikinija, a fotografija je u vrlo kratkom roku prikupila milijune lajkova.

Gwyneth Paltrow

Za svoj 48. rođendan Gwyneth Paltrow (53) odlučila je odjenuti ništa. Oskarovka je pozirala potpuno naga u vrtu, pokazujući zavidnu figuru, dok ju je kći Apple duhovito komentirala samo jednom riječju: "Mama."

Nije to bio jedini put. Posljednjih godina glumica je više puta pozirala naga u sklopu promocije svog lifestyle brenda.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Kylie Jenner

Ni najmlađa članica klana Kardashian-Jenner nije odoljela ovom trendu. Kylie Jenner (28) objavila je fotografiju na kojoj sjedi uz bazen noseći samo veliki šešir, a kasnije je pratiteljima pokazala i kako se tijekom odmora s prijateljima odlučila okupati potpuno gola.

Iako ovakve fotografije redovito izazivaju podijeljene reakcije, jedno je sigurno - među slavnim damama sunčanje bez kupaćeg postalo je pravi ljetni trend.