Hrvatska pobijedila Tunis i osigurala finale President's Cupa na Svjetskom prvenstvu

Mlađe juniorke Hrvatske nastavile su s odličnim igrama u razigravanju na Svjetskom prvenstvu za igračice do 18 godina koje se održava u Rumunjskoj. U ključnoj utakmici za prvo mjesto u skupini I takozvanog President's Cupa, izabranice hrvatskog stručnog stožera uvjerljivo su svladale reprezentaciju Tunisa i time osigurale plasman u finale ovog utješnog natjecanja, odnosno borbu za konačno 17. mjesto na turniru. Pobjeda ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje, čime su mlade Hrvatice potvrdile status favorita u ovom dijelu ždrijeba i zakazale dvoboj s Portugalom za prestižnu titulu najbolje ekipe izvan glavnog ždrijeba. Taj dvoboj u petak od 17:30 po našem vremenu možete u prijenosu UŽIVO isto gledati na platformi Voyo.

Ovaj uspjeh dodatno dobiva na težini kada se zna da hrvatski ženski rukomet ima priliku ostvariti nesvakidašnji pothvat - osvajanje President's Cupa u sve tri uzrasne kategorije u ciklusu od dvije godine.

Utakmice mlađih juniorki Hrvatske na SP-u u Rumunjskoj možete gledati na platformi Voyo.

Dominacija od početka za miran put do pobjede

Utakmica protiv Tunisa koja je odigrana u četvrtak bila je ogled u kojem je Hrvatska trebala potvrditi prvo mjesto u skupini i plasman u samu završnicu borbe za poredak od 17. do 20. mjesta. Mlade rukometašice u susret su ušle maksimalno koncentrirano, svjesne uloga i važnosti trenutka. Od samog početka nametnule su snažan ritam koji tuniska ekipa jednostavno nije mogla pratiti. Čvrsta i pokretljiva obrana bila je temelj na kojem se gradio napadački učinak, a brza tranzicija i efikasna realizacija u napadu rezultirali su ranim odvajanjem. Već na poluvremenu Hrvatska je imala sigurnu i opipljivu prednost od šest pogodaka razlike, što je omogućilo izborniku da u nastavku utakmice pruži priliku i igračicama s manjom minutažom. U drugom dijelu nije bilo opuštanja. Hrvatska je nastavila kontrolirati igru i rezultat, postupno povećavajući prednost i ne dopuštajući suparnicama ni najmanju nadu u mogući preokret. Konačna pobjeda bila je plod timske igre, discipline i taktičke zrelosti, čime je na najbolji mogući način zaključen nastup u skupini President's Cupa. Ova pobjeda nije samo rezultat, već i injekcija samopouzdanja pred posljednji i najvažniji ispit u ovom dijelu natjecanja.

Savršen niz u President's Cupu

Put do finala President's Cupa bio je besprijekoran. Nakon ispadanja iz glavnog dijela natjecanja, hrvatske kadetkinje pokazale su izniman karakter i motivaciju da turnir završe na što boljoj poziciji. Natjecanje u razigravanju otvorile su utakmicom protiv Češke, u kojoj su demonstrirale svu svoju snagu. Pobjeda od 34-24 (20-16) osigurana je već u samom startu furioznim otvaranjem i serijom 5-1. Ključ pobjede ležao je u nevjerojatnoj disciplini u napadu, gdje su Hrvatice imale samo osam izgubljenih lopti, dok su Čehinje napravile čak 23 tehničke pogreške. Ta razlika u koncentraciji bila je presudna. Iako je postotak šuta bio podjednak, s 62 posto realizacije za Hrvatsku i 59 posto za Češku, golem broj izgubljenih lopti onemogućio je češku ekipu da ozbiljnije zaprijeti. U toj su se utakmici posebno istaknule Maja Košćec s osam i Rahela Varga sa šest pogodaka, predvodeći ekipu do važne pobjede koja je trasirala put prema prvom mjestu. Nakon Češke, uslijedio je dvoboj s Meksikom, koji je također apsolviran s velikom lakoćom. Pobjeda od 38-17 potvrdila je napadačku raznovrsnost i obrambenu čvrstinu hrvatske selekcije, koja je tako s maksimalnim učinkom dočekala odlučujući susret protiv Tunisa.

U lovu na jedinstveni trostruki uspjeh

Pobjeda protiv Tunisa i plasman u finale President's Cupa stavlja ovu generaciju rukometašica pred vrata povijesti. Naime, hrvatski ženski rukomet ima priliku ostvariti jedinstven uspjeh. Seniorska reprezentacija osvojila je President's Cup na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, a isti je uspjeh ponovila i juniorska (U20) selekcija na svom svjetskom prvenstvu 2026. godine. Osvajanje ovog natjecanja i u kadetskoj konkurenciji zaokružilo bi nevjerojatnu "trostruku krunu", što bi bio dokaz kontinuiteta i kvalitete u svim dobnim kategorijama, čak i kada se ne uspije ući u borbu za medalje. Takav pothvat bio bi rijetkost u svjetskim razmjerima i poslao bi snažnu poruku o širini baze i potencijalu hrvatskog ženskog rukometa, potvrđujući da se i u utakmicama za plasman igra s maksimalnim angažmanom i željom za pobjedom.

Trnovit početak na Svjetskom prvenstvu

Iako su igre u President's Cupu bile impresivne, put na Svjetskom prvenstvu za Hrvatsku nije počeo prema željama. Ždrijeb ih je smjestio u vrlo zahtjevnu skupinu A, gdje su za protivnice imale snažne reprezentacije Francuske i Egipta te autsajdera Fidži. Turnir je otvoren tijesnim porazom od Egipta rezultatom 24-27. Bila je to utakmica u kojoj su nijanse odlučivale, a nedostatak iskustva u ključnim trenucima presudio je u korist afričke ekipe. Sličan scenarij ponovio se i u odlučujućoj utakmici za prolazak u glavnu rundu protiv Francuske. I u tom su susretu mlade Hrvatice pružile sjajan otpor, no Francuska je na kraju slavila s identičnih 24-27, gurnuvši Hrvatsku u borbu za plasman. Jedinu pobjedu u grupnoj fazi Hrvatska je ostvarila protiv debitanta na svjetskoj smotri, reprezentacije Fidžija. Taj susret bio je prilika za demonstraciju napadačke moći, a konačni rezultat od 83-17 jedan je od najuvjerljivijih na cijelom prvenstvu. Iako dva poraza znače da cilj, a to je borba za medalje, nije ostvaren, treba naglasiti da su porazi došli protiv iznimno kvalitetnih suparnika te da ova generacija posjeduje kvalitetu za velika djela u budućnosti. Iskustvo igranja teških i neizvjesnih utakmica na ovako velikoj sceni od neprocjenjive je važnosti za njihov daljnji razvoj.

Portugal kao posljednja prepreka

U finalu President's Cupa, koje je na rasporedu kao posljednja utakmica za obje reprezentacije na ovom prvenstvu, Hrvatska će snage odmjeriti s Portugalom. Portugalska reprezentacija također je pokazala zavidnu formu u razigravanju, osvojivši prvo mjesto u svojoj skupini pobjedama protiv Uzbekistana i Gvineje. U pobjedi nad Gvinejom od 28-23 posebno se istaknula Maria Rita Lopes s devet postignutih golova, pokazavši da se radi o napadački potentnoj ekipi. Portugalke, baš kao i Hrvatice, žele završiti turnir pobjedom i osvajanjem 17. mjesta, stoga se očekuje neizvjestan i borben dvoboj. Bit će to pravi test karaktera za obje ekipe i prilika da se na najbolji mogući način oproste od natjecanja u Rumunjskoj. Za Hrvatsku, to je prilika za spomenutu trostruku krunu i potvrdu da su, unatoč ispadanju iz glavnog ždrijeba, najbolja ekipa u "donjem domu" svjetskog rukometa. Pobjeda bi zaokružila pozitivan dojam i dala vjetar u leđa ovoj talentiranoj generaciji za buduće izazove koji ih čekaju u juniorskoj, a potom i seniorskoj konkurenciji. Svjetsko prvenstvo u Rumunjskoj, bez obzira na konačni plasman, ostat će upisano kao važna stanica u njihovom sportskom odrastanju.