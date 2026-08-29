Za koncert spremni i političari! Poslušajte kako zvuče Vlajčić i Ćipe

BULJ: 'ZNAMO SE PREKO SUBORACA' /

Za koncert u Vukovaru spremni su i političari.

"Lijepo je danas biti Vukovarac, vidjeti sve naše goste, prijatelje, sve koji su tu i oni koji nisu mogli doći su poželjeli svima dobru zabavu i vjerujem da ćemo uživati i da će biti jedan predivan dan u Vukovaru", poručio je David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

"Godinama sam dolazio u Čavoglave s motorom od Drniša do Čavoglava, zaustavljali su nas u selima i častili s fritulama, rakijicom. Danas se to promijenilo, mladi ljudi su došli u Vukovar, tako je bilo i na Hipodromu i tako je na svim koncertima", dodaje Stipo Mlinarić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta.

Stigao je i sinjski gradonačelnik.

"Ja se dugo s Thompsonom znam, čak sam snimao spot s njim, a nikada nije izašao u javnosti, dugo se znamo prijateljski preko suboraca tako da očekujem veličanstveno nešto i nezaboravno", poručio je Miro Bulj, gradonačelnik Sinja.

Nezaboravno će zasigurno biti svima onima koji su večeras u gradu heroja.