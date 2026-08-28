Tisuću ročnika položilo prisegu: Interes sve veći, a poznata i stopa priziva savjesti
Treći naraštaj ročnika obveznog vojnog roka položio je prisegu, a riječ je o najvećoj generaciji dosad, s oko tisuću vojnika i vojnikinja. Uz Slunj, Požegu i Knin, za polaznike je ovaj put otvorena i vojarna u Vinkovcima.
Treća generacija temeljno vojno osposobljavanje započela je 17. kolovoza. Ročnici su dosad učili osnove vojne discipline, stupanje i održavanje opreme, a u nastavku ih čekaju rad s oružjem, taktika, topografija, prva pomoć i više vremena na terenu.
Interes raste iz naraštaja u naraštaj
Državni tajnik u Ministarstvu obrane Tomislav Galić rekao je da se interes za vojnu obuku povećava.
"Sa svakim naraštajem bilježimo sve veći interes. Stopa priziva savjesti u trećem naraštaju je 1,3 posto", rekao je Galić.
U vojarnama je sada oko tisuću ročnika i ročnica, što je oko 200 više nego u prvoj generaciji. Četvrtina ih se prijavila dobrovoljno, dok su ostali pozvani.
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