Vrbovec opet pita 'Kaj su jeli naši stari?': Ove godine jedno je u prvom planu

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Nepalu prijete nove poplave! Bujice odnijele najmanje 500 života, traga se za tisućama
Već 45 godina krajem kolovoza u Vrbovcu se postavlja samo jedno pitanje - Kaj su jeli naši stari?
Manifestacija i ove godine do nedjelje okuplja posjetitelje uz domaće specijalitete, tradicionalne recepte i jela koja se danas sve rjeđe nalaze na jelovnicima, a poseban naglasak ovoga puta stavljen je na iznutrice.
O tome što posjetitelje očekuje ove godine i zašto je važno sačuvati stare okuse i običaje, za RTL Danas govorila je Jasna Benedik, direktorica Turističke zajednice Vrbovec.
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