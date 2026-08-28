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OKUSI TRADICIJE /

Vrbovec opet pita 'Kaj su jeli naši stari?': Ove godine jedno je u prvom planu

Već 45 godina krajem kolovoza u Vrbovcu se postavlja samo jedno pitanje - Kaj su jeli naši stari?

Manifestacija i ove godine do nedjelje okuplja posjetitelje uz domaće specijalitete, tradicionalne recepte i jela koja se danas sve rjeđe nalaze na jelovnicima, a poseban naglasak ovoga puta stavljen je na iznutrice.

O tome što posjetitelje očekuje ove godine i zašto je važno sačuvati stare okuse i običaje, za RTL Danas govorila je Jasna Benedik, direktorica Turističke zajednice Vrbovec.

Više pogledajte u prilogu.

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28.8.2026.
20:05
Maja Lipovšćak Garvanović
VrbovecKaj Su Jeli Naši StariIznutriceTuristicka ZajednicaManifestacija
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