U Republici Srpskoj slavili ratnog zločinca, Hrvati zgroženi: 'Nije problem Mladić, već ovo'

Smrt presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića izazvala je brojne reakcije u regiji. U Zvorniku, gradu na istoku Bosne i Hercegovine na području Republike Srpske, stotine uglavnom mladih ljudi skandirale su ime bivšeg zapovjednika vojske bosanskih Srba.

Mladićeva Vojska baš je u Zvorniku ubila najveći broj Bošnjaka odvedenih iz Srebrenice i protjerala tada većinsko muslimansko stanovništvo. Politički vrh Republike Srpske sinoć se okupio na misi za Mladića. U Srbiji u Beogradu i novom sadu s mostova su visjeli plakati u čast mladića, a poruku su poslali navijači Crvene Zvezde.

Dio lijevo liberalne oporbe osudio je veličanje presuđenog ratnog zločinca. Srpski ministar Pravde potvrdio je da bi Ratko Mladić trebao bi biti pokopan uz najviše državne počasti.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres osudio je negiranje ratnih zločina i političke aktere pozvao na odgovornost.

A u našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: Koliko su zabrinjavajuće poruke iz regije koje relativiziraju Mladićeve zločine?

"On spada u sam vrh najvećih zločinaca od Drugog svjetskog rata. Skoro pa cijeli svijet ga smatra zločincem. Tko ima imalo ljudskosti, bez obzira na nacionalnu pripadnost, složit će se s ovom činjenicom"; smatra Fadil Smajli.

Reakcijama je razočarana i Maja Vranješ: "Žalosno je jedino da postoje ljudi kao što je bio on. Žalosno je što ga oplakuju, štuju i vole".

Denis Zibar Gibo smatra kako nije Mladić problem, već ideja u glavama njegovih istomišljenika.

"Relativizacija Mladića nije samo zabrinjavajuća, to je otvoreni napad na civilizacijske vrijednosti", zaključuje Marijan Mareković.