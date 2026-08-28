Stigla prva reakcija Vučića nakon smrti Ratka Mladića: Spomenuo i Ante Gotovinu

Ratko Mladić, nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i pravomoćno osuđeni ratni zločinac, preminuo je u četvrtak u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina.

Dan nakon njegove smrti oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tijekom posjeta Osečini ponovno kritizirao Haag zbog odluke da Mladića ne pusti u Srbiju, a govorio je i o mogućem pogrebu, piše RTS.

"Ako je želja obitelji da bude pokopan u Srbiji, država će sve organizirati na pristojan i dostojanstven način", rekao je Vučić, dodajući da se zasad ništa konkretno ne zna i da su informacije koje se pojavljuju u medijima spekulacije.

'Haag je želio da Mladić umre iza rešetaka'

Vučić je ponovio tvrdnju da su haaške institucije svjesno odbile omogućiti Mladiću da posljednje dane provede u Srbiji.

"Mi smo sada vidjeli da je Haag želio Mladićevu smrt iza rešetaka, oni nisu željeli dopustiti da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje je želio. To je anticivilizacijsko ponašanje, ponašanje bez presedana i bez opravdanja", rekao je Vučić.

Dodao je da je Srbija poslala timove koji trebaju pomoći obitelji oko logistike, ali da još nisu dobili službene informacije iz Haaga.

Vučić se zatim osvrnuo i na presude za ratne zločine počinjene tijekom ratova na prostoru bivše Jugoslavije te ustvrdio da su osobe optužene za zločine nad Srbima oslobađane.

"Sve one koji su sudjelovali u zločinima protiv Srba na prostorima Jugoslavije uvijek su oslobađali. Oni koji su sudjelovali u pogromu u 'Oluji', od Ante Gotovine do ostalih. Oslobođen je i Naser Orić, bez obzira na to što su imali svjedočenje da je osobno sudjelovao u ubojstvu Slobodana Ilića", rekao je Vučić.

Prozvao i Hrvatsku

Govoreći o reakciji hrvatskog Ministarstva na vijest o Mladićevoj smrti, Vučić je optužio Hrvatsku za miješanje u unutarnje stvari Srbije.

"Zamislite da umre Gotovina, pa se javi Ministarstvo rada i socijalne zaštite Republike Srbije. Vidite da oni nisu normalni. Osim što su nepristojni, vidite da nisu normalni. To je sve vrijeme najizravnije uplitanje u naše unutarnje stvari", rekao je.

Potom je ustvrdio da Hrvatska "želi Srbiju na koljenima" te poručio da Srbija treba održavati dobre međunarodne odnose, ali i pamtiti ono što se događalo tijekom ratova devedesetih.

Vučić je najavio i da će u New Yorku govoriti o stradanju Srba tijekom devedesetih, nakon što je komentirao i predstojeće izricanje presude bivšem kosovskom predsjedniku Hashimu Thaçiju.

"Već sam počeo pisati govor i vidjet ćete što sam sve sažeo i što sam sve sagledao, što su srpskom narodu i Srbiji radili još od devedesetih godina", rekao je Vučić.