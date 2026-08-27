Umro je ratni zločinac Ratko Mladić!

Nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je u 84. godini, objavila je u četvrtak Radio-televizija Srbije.

Euronews Srbija piše da je preminuo u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu. Nalazio se u pritvorskoj bolnici i bio pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja.

Mladić, koji je u Haagu služio doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine, proglašen je krivim za genocid zbog svoje uloge u masakru u Srebrenici, kada su snage bosanskih Srba u srpnju 1995. ubile više 8000 muslimanskih muškaraca i tinejdžera.

Podsjetimo, predsjednica Međunarodnog mehanizma za kaznene sudove (MMKS) Graciela Gatti Santana u srijedu je odbila zahtjev obrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za ranije puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga.

Obrana tražila prijevremeno puštanje na slobodu

Mladićeva obrana je 18. kolovoza ove godine podnijela zahtjev kojim je zatraženo njegovo uvjetno prijevremeno puštanje na slobodu iz uvjerljivih humanitarnih razloga, uz njegov izravni transfer u određenu bolnicu ili ustanovu za palijativnu skrb u Srbiji, nastavak nadzora srbijanskih vlasti i sve dodatne uvjete koje predsjednica može odrediti.

Kako je pojašnjeno, Mladić je zahtjev za puštanje temeljio na dva razloga, zbog vjerojatne neposredne smrti te veće i kontinuirane prisutnosti njegove obitelji.

Prema odluci MMKS-a, predsjednica Gatti Santana zaprimila je 14. kolovoza ove godine medicinsko izvješće u kojem su liječnici naveli da se Mladićevo opće stanje brzo pogoršava te da je sada ušao u završnu fazu života, kao i da je trenutačni fokus skrbi na udobnosti i ublažavanju patnje.

"Procjena liječnika jest da bi Mladićeva smrt mogla nastupiti u bilo kojem trenutku i da se očekuje u narednim tjednima", navodi se, između ostalog, u odluci koju je predsjednica MMKS-a donijela 20. kolovoza.

Predsjednica Gatti Santana navela je da nije uvjerena kako humanitarna razmatranja opravdavaju iznimnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu te da interesi pravde i opća pravna načela ne zahtijevaju puštanje na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro.

Osuđen na doživotni zatvor

"Uzimajući u obzir posebne interese povezane s Mladićevom doživotnom kaznom, ne smatram da pravilno provođenje kaznenog pravosuđa zahtijeva humanitarnu mjeru puštanja na slobodu. Naprotiv, Mladićevo ljudsko dostojanstvo, na koje svatko ima pravo, u trenutačnim okolnostima u potpunosti je poštovano", zaključila je Gatti Santana.

Gatti Santana konzultirala se s drugim sucima, a Aminatt Lois Runeni N’gum, Seymour Panton i Mustapha El Baaj izrazili su stav da bi zahtjev odbili, dok su suci Alphons Orie i Prisca Matimba Nyambe podržali njegovo odobravanje.

Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske (VRS), u lipnju 2021. godine pravomoćno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Mladićeva obrana i ranije je zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, ali su njihovi zahtjevi odbijeni.

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