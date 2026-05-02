Ratko Mladić ponovno u pritvoru: Liječnici odbacili sumnje na novi moždani udar

Ratni zločinac Ratko Mladić, koji u Haagu služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog genocida i drugih najtežih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini, vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon kratkog boravka u civilnoj zdravstvenoj ustanovi, piše Dnevni avaz

Njegov sin, Darko Mladić, izjavio je kako tijekom liječničkih pregleda nisu potvrđene ranije sumnje na novi moždani udar kod bivšeg zapovjednika Vojska Republike Srpske.

Istodobno, proces odlučivanja o zahtjevu za njegovo premještanje na liječenje u Srbiju dodatno je usporen. Naime, medicinski vještaci zatražili su produženje roka za dostavu nalaza Mehanizam za međunarodne kaznene sudove u Haagu, zbog čega će konačna odluka biti odgođena najmanje tjedan dana.

Već dulje vrijeme obrana i članovi obitelji pokušavaju ishoditi Mladićevo liječenje izvan pritvorske jedinice, pozivajući se na njegovo narušeno zdravstveno stanje. U tim nastojanjima pridružile su im se i institucije Republike Srpske, koje podržavaju inicijative vlasti Srbije i obrambenog tima.

Iako zagovornici takvog rješenja slučaj predstavljaju kao humanitarno pitanje, javnost u Bosni i Hercegovini, kao i preživjele žrtve genocida, upozoravaju na ozbiljnost zločina za koje je Mladić pravomoćno osuđen.

Njegovo zdravstveno stanje već je godinama loše, što se dijelom pripisuje životnoj dobi i dugotrajnom boravku u pritvoru. Unatoč tome, nadležni sudski mehanizam nastavlja s medicinskim vještačenjima kako bi procijenio jesu li uvjeti pritvorske bolnice primjereni za njegovu daljnju skrb.

Podsjetimo, Mladić je osuđen za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata diljem Bosne i Hercegovine, teroriziranje stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika Ujedinjenih naroda za taoce.

