Analiza Moonijevog kulta: Iza kulisa bizarnog kulta koji i danas šokira svijet

Crkva ujedinjenja, sljedbenicima poznatija kao 'Munijevci', desetljećima je sinonim za kontroverzu. Iza fasade borbe za svjetski mir krila se mreža psihološke manipulacije, bizarnih rituala i globalnog poslovno-političkog carstva. Iako je osnivač preminuo, njegovo nasljeđe živi kroz još ekstremnije frakcije.

3.5.2026.
10:23
Lucija Ipša
Novi mesija s krunom od metaka

Osnivač kulta, Sun Myung Moon, tvrdio je da mu se kao tinejdžeru ukazao Isus i povjerio mu misiju dovršetka svog posla na Zemlji - osnivanje savršene, bezgrešne obitelji. Moon se proglasio 'Istinskim Ocem' čovječanstva, a njegova supruga postala je 'Istinska Majka'. No, priča postaje još bizarnija s njegovim sinom.

Hyung Jin 'Sean' Moon, jedan od Moonovih sinova, otišao je korak dalje i osnovao vlastitu crkvu u Pennsylvaniji. Na pozornicu izlazi s krunom napravljenom od čahura metaka i pozlaćenom jurišnom puškom AR-15 preko ramena. Njegova teologija je radikalna: tvrdi da je Isus bio 'proizvođač jurišnog oružja', a biblijsko 'željezno žezlo' kojim će Krist vladati zapravo je puška AR-15. Njegova crkva redovito održava ceremonije na kojima sljedbenici blagoslivljaju svoje jurišne puške.

Ljubav po zapovijedi i poslovno carstvo

Najpoznatiji ritual Munijevaca su masovna vjenčanja na kojima je Moon osobno spajao tisuće parova, često potpunih stranaca iz različitih zemalja koji nisu govorili isti jezik. Vjerovao je da se takvim brakovima 'čisti' grešna krvna loza čovječanstva, koja je, prema njegovom učenju, započela kada je Evu seksualno zaveo Sotona.

Osim duhovne kontrole, kult je izgradio i impresivno poslovno carstvo. Od svojih sljedbenika očekivalo se da rade za minimalac ili besplatno, a zarada se slijevala u crkvenu blagajnu. Njihove tvrtke dominirale su američkim tržištem sushija, a osnovali su i utjecajne konzervativne novine The Washington Times kako bi širili svoj politički utjecaj, temeljen na snažnom antikomunizmu.

Želite li saznati više o mračnim tajnama Munijevog kulta, njihovim manipulativnim tehnikama i životnim pričama bivših članova? Ne propustite pogledati šokantni dokumentarni serijal 'Mooniejevi: Vjenčani za kult' koji je dostupan na platformi Voyo.

