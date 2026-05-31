FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DEST DANA PRIJE ROKA /

HEP ima dobru vijest za ove kvartove: Topla voda stigla ranije od planiranog

HEP ima dobru vijest za ove kvartove: Topla voda stigla ranije od planiranog
×
Foto: RTL Danas

Iz HEP-Toplinarstva zahvaljuju krajnjim kupcima na strpljenju i razumijevanju tijekom obustave isporuke tople vode, kao i svim radnicima koji su svojim trudom omogućili završetak radova na magistralnom vrelovodu čak 10 dana prije roka

31.5.2026.
14:44
Maja Mahovlić
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Radovi HEP-Toplinarstva na revitalizaciji magistralnoga vrelovoda kojim se opskrbljuju Špansko, Malešnica i Gajnice dovršeni su, zahvaljujući visokoj razini organizacije i intenzivnom angažmanu radnika, 10 dana prije planiranog roka, priopćilo je u nedjelju HEP-Toplinarstvo.

Isporuka tople vode za navedena naselja ponovno je uspostavljena u večernjim satima 30. svibnja, iako je završetak radova prema ranijim najavama bio predviđen za 10. lipnja, navodi HEP-Toplinarstvo. 

Podsjeća kako su radovi, koji su se provodili na dionici od Hanamanove ulice do Rudeške ceste, dio 2. faze projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“, sufinanciranog sredstvima Europske unije. 

Zamjenom dotrajale vrelovodne mreže znatno će se smanjiti broj obustava isporuke toplinske energije i broj hitnih intervencija zbog puknuća cijevi, a povećat će se sigurnost vrelovodne mreže u sljedećih 40 godina. 

Iz HEP-Toplinarstva zahvaljuju krajnjim kupcima na strpljenju i razumijevanju tijekom obustave isporuke tople vode, kao i svim radnicima koji su svojim trudom omogućili završetak radova na magistralnom vrelovodu čak 10 dana prije roka.

HEP-Toplinarstvo navodi kako nastavlja s daljnjim ulaganjima u pouzdanost i učinkovitost toplinskog sustava kako bi osigurali kvalitetnu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom za sve krajnje kupce.

Hep Topla VodaZagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike