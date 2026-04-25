Kako je to probijati se kroz plavi dim? Odgovor zna vozač Dinamovog busa, pogledajte prizore

Zagrebački kvart Špansko u subotu poslijepodne bio je obavijen gustim plavim dimom i pjesmom. Građanski nogometni klub Dinamo na svom je službenom Instagram profilu podijelio moćnu snimku ispraćaja koji su im priredili vjerni navijači, stvarajući atmosferu koja podsjeća na najveće europske utakmice.

Video, snimljen iz unutrašnjosti klupskog autobusa, prikazuje prolazak kroz špalir navijača koji su upaljenim dimnim bombama u klupskim bojama pretvorili ulice svog kvarta u plavu zonu podrške.

Prizori podrške uoči važnih utakmica

Gusti oblaci plavog, ali i narančastog dima, stvorili su kulisu dok se autobus polako probijao kroz masu. S obje strane ulice okupili su se navijači svih generacija, od djece do starijih, mašući i snimajući prolazak svojih idola. Uz objavu, iz kluba su kratko poručili: "Špansko je plavo. Vidimo se na Dinamovom na Zapadu!", čime su dodatno naglasili snažnu vezu s ovim dijelom grada.

Ovakav ispraćaj dolazi u ključnom dijelu sezone za zagrebački klub. Nakon nedavne pobjede nad Istrom 1961, Dinamo se priprema za seriju važnih susreta, uključujući gostovanje kod Varaždina te veliko finale Hrvatskog kupa protiv Rijeke. Podrška navijača stoga predstavlja ključan vjetar u leđa momčadi u borbi za trofeje.

Neraskidiva veza kluba i navijača

Reakcije ispod objave potvrđuju oduševljenje navijača. Uz brojne komentare podrške u obliku plavih srca, istaknuo se i jedan lokalni stanovnik koji je napisao: "Dobro došli u moj kvart i moju školu!", čime je savršeno sažeo osjećaj ponosa koji se osjetio u Španskom.

