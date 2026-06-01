Drama iznad Sarajeva! Avion pogodio 'mini tornado', stjuardesa završila na plafonu

Airbus A320-200 tvrtke Eurowings, koji je letio iz grčkog Rodosa za njemački Köln uletio je u jake turbulencije u subotu, 30. svibnja, na nebu iznad Sarajeva. U avionu je bilo 157 putnika. Ozlijeđeno je četvero putnika, ali i stjuardesa koja je bačena na strop kabine.

Kada su se nalazili iznad BiH, posada je dobila odobrenje za daljnji uspon. Zrakoplov se uzdigao, a jaka turbulencija zatresla je mlažnjak. Piloti su prekinuli uspon i zrakoplov je započeo spuštanje.

Kako je objasnio Aviation Herald, Airbus tvrtke Eurowings naišao je na turbulenciju u tragu zrakoplova Emirates A380 koji je letio ispred njega. Zrakoplov Emiratesa, na putu iz Dubaija za londonski Heathrow, bio je samo 14 kilometara ispred. Glasnogovornica Eurowinga Alexandra Wallendschus potvrdila je incident za Bild.

Nastavio let

Prema Eurowingsu, uzrok turbulencije bili su vrtlozi u zračnom tragu. Oni se stvaraju na krilima velikih zrakoplova. To su jaki, suprotstavljeni zračni vrtlozi - nevidljivi, ali snažni poput malih tornada. Ako zrakoplov koji leti iza njih uđe u njih, može se snažno protresti i, u najgorem slučaju, izgubiti kontrolu.

Unatoč incidentu, A320 je nastavio let za Köln.

"Ozlijeđene putnike i članove posade odmah nakon slijetanja dočekalo je i pregledalo medicinsko osoblje", rekla je glasnogovornica za Bild. Zrakoplov je ostao prizemljen dulje nego što je planirano. Tijekom tog vremena, osoblje je osiguralo snimače glasa u kokpitu i podataka o letu. Avion je poletio na sljedeću destinaciju s kašnjenjem od otprilike tri i pol sata.