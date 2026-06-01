Izgleda nestvarno dobro: Diletta Leotta osvanula u bikiniju samo tri tjedna nakon poroda

Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta (34) ponovno je u središtu pozornosti. Samo 22 dana nakon što je na svijet donijela svoje drugo dijete, sina Leonarda, na Instagramu je objavila fotografiju koja je potaknula brojne rasprave.

U crnom bikiniju, Leotta je pokazala svoju senzacionalnu figuru kakvom se može pohvaliti rijetko koja žena, a kamoli žene nakon poroda.

Kao što se i očekivalo, komentari ispod objave bili su podijeljeni.

Dok su mnogi hvalili njezin izgled i brzi oporavak ostavljajući poruke poput "Tigrica se vraća", drugi su izrazili čuđenje i kritiku.

Jedna je korisnica primijetila zanimljiv fenomen: "Najodvratniji i najzavidniji komentari... dolaze od žena". Upravo taj komentar otvara širu raspravu o pritisku koji se stavlja na žene, osobito one u javnom životu, da se što prije vrate na staru kilažu nakon trudnoće, no, čak i kada izgledaju senzacionalno, mnogima njihov izgled nije po volji.

Inače, Leotta je od lipnja 2024. godine u braku s njemačkim vratarom Lorisom Kariusom, a brak su sklopili nakon što im je kolovozu 2023. stigla kćerkica Arija.