GDJE VI SPADATE?

Horoskop otkriva kakav ste roditelj: Jedni djecu razmaze, a drugi postavljaju stroga pravila

Horoskop otkriva kakav ste roditelj: Jedni djecu razmaze, a drugi postavljaju stroga pravila
Foto: ChatGPT

Način na koji odgajamo djecu često je odraz naše osobnosti, a astrologija otkriva kako svaki horoskopski znak donosi poseban stil roditeljstva - sa svojim vrlinama, ali i izazovima

1.6.2026.
18:23
Antonela Ištvan
Jeste li se ikada zapitali zašto imate potpuno drugačiji pristup odgoju od svojih prijatelja? Dio odgovora mogao bi se kriti u zvijezdama.

Astrologija nudi jedinstven uvid u različite aspekte ličnosti, uključujući i način na koji se pojedini horoskopski znakovi snalaze u ulozi roditelja. Svaki znak donosi svoje specifične snage i izazove, oblikujući jedinstven stil odgoja.

Vatreni znakovi: Strastveni i zaigrani vođe

Roditelji rođeni u znaku ovna, lava i strijelca odlikuju se nepresušnom energijom i strašću. Zabava im je ključna vrijednost, a djecu potiču na izražavanje talenata, bavljenje sportom i timski rad. Kao rođeni vođe, djeci usađuju samopouzdanje i neovisnost.

Ovan je neustrašivi motivator koji djecu uči hrabrosti, no mora paziti da njegova natjecateljska priroda ne postane previše nametljiva.

Lav je dijete u duši, kreativan i zaigran, te se lako povezuje s djecom. Ipak, ovom teatralnom roditelju ponekad je potreban podsjetnik da su pravila i struktura također ključni.

Strijelac unosi avanturu i ljubav prema učenju, ali njegova filozofska priroda može postati dogmatična, namećući djeci vlastiti pogled na svijet.

Zemljani znakovi: Stupovi stabilnosti i praktičnosti

Bik, djevica i jarac roditelji su koji čvrsto stoje na zemlji. Praktični su, pouzdani, strpljivi i marljivi, dajući djeci primjer da se upornost isplati. Njihova slabost može biti tvrdoglavost i pretjerana strogost.

Bik je smiren i postojan, stvara sigurno okruženje i cijeni rutinu, no treba paziti da materijalna sigurnost ne zasjeni važnost zabave i spontanosti.

Djevica teži savršenstvu, što je i blagoslov i prokletstvo. Njezina organiziranost i briga za detalje su izvanredne, ali sklonost perfekcionizmu može se pretvoriti u sitničavost i nametanje nerealnih standarda.

Jarac je ambiciozan i discipliniran, a njegova posvećenost rasporedu i ciljevima djeci pruža osjećaj sigurnosti. Izazov mu je opustiti se i ne shvaćati roditeljstvo preozbiljno.

Zračni znakovi: Intelektualni komunikatori i društveni leptiri

Prema pisanju portala People, za razliku od prizemljenih zemljanih znakova, roditelji blizanci, vage i vodenjaci vode se znatiželjom i intelektom. Vrednuju razgovor, učenje i druženje, potičući djecu na otkrivanje svijeta. Izazov im može biti nedostatak fokusa i borba s rutinom.

Blizanci su zaigrani i prilagodljivi, odlični u intelektualnim igrama s djecom, ali njihova promjenjiva priroda može im otežati pružanje dosljedne pažnje.

Vaga je pravedna i diplomatska, uči djecu važnosti suradnje. Ipak, njezina želja da svima ugodi može dovesti do neodlučnosti. Vodenjak je originalan i progresivan roditelj koji slavi individualnost. Djecu uči važnosti zajednice, no može imati problema s postavljanjem čvrstih granica.

Vodeni znakovi: Empatični njegovatelji i intuitivni zaštitnici

Roditelji rođeni u znaku raka, škorpiona i riba najbrižniji su i najemotivniji. Prirodno znaju kako utješiti svoju djecu i stvoriti osjećaj duboke emocionalne sigurnosti. Ipak, moraju paziti da svojom ljubavlju ne preplave djecu.

Rak je posvećen stvaranju sigurnog i udobnog doma, no njegova duboka ljubav može graničiti s ovisnošću, pa je važno djeci dati prostora za samostalnost.

Škorpion je izuzetno intuitivan i strastven, gradi duboke veze s djecom i uči ih iskrenosti. Njegov izazov je kontrola; mora naučiti vjerovati i modelirati zdrave granice.

Ribe su suosjećajne i maštovite, potiču kreativnost i empatiju, ali se ponekad mogu osjećati preopterećeno roditeljskim odgovornostima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
