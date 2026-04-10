Ovi znakovi su najbolji braća i sestre koje možete poželjeti: Ako ih imate pravi ste sretnici

Iako se možda ne obilježava s jednakom pompom kao Majčin dan, 10. travnja poseban je datum posvećen jednoj od najdužih i najvažnijih veza u našim životima.

Naime, toga se dana slavi Međunarodni dan braće i sestara, dan koji nas podsjeća na neraskidivu sponu ispunjenu zajedničkim uspomenama, internim šalama i bezuvjetnom podrškom. Inicijativu je 1995. godine pokrenula Claudia Evart iz New Yorka, koja je nakon preranog gubitka brata i sestre željela stvoriti dan koji će slaviti njihov jedinstveni odnos.

Datum nije odabran slučajno - deseti travnja bio je rođendan njezine sestre Lisette. Odnos s bratom ili sestrom često je naš prvi poligon za učenje o kompromisu, odanosti i ljubavi. To je osoba koja nas poznaje od samih početaka i s kojom dijelimo korijene.ž

Dok su neki odnosi obilježeni rivalstvom, drugi se temelje na dubokom prijateljstvu. Astrologija nudi zanimljiv uvid u to zašto se s nekim slažemo bolje nego s drugima, a prema položaju zvijezda, određeni horoskopski znakovi prirodno su predodređeni da budu izvanredna braća i sestre.

Zvijezde ne lažu: Tko su najbolji astrološki saveznici?

Iako na svaki odnos utječu odgoj i životne okolnosti, astrolozi tvrde da se četiri znaka posebno ističu svojom odanošću, empatijom i zaštitničkim instinktom kada je riječ o obiteljskim vezama.

Rak: Brižni zaštitnik obitelji

Poznat kao "roditelj" zodijaka, rak svoju braću i sestre doživljava više kao najbolje prijatelje nego samo kao rodbinu. Njihova je brižnost legendarna; to su osobe koje će vas uvijek pitati jeste li jeli, braniti vas pred drugima bez pitanja i ponuditi rame za plakanje u bilo koje doba dana i noći. Izuzetno su intuitivni i često osjete da nešto nije u redu i prije nego što im to kažete.

Obitelj je za raka svetinja, a održavanje bliskosti i obiteljskih tradicija njihov je životni prioritet. Čak i kad odrastu, vole se prisjećati djetinjstva, započinjati škakljanje i smijati se kao mala djeca, jer im ništa nije važnije od očuvanja te iskonske veze.

Ribe: Empatična srodna duša

Braća i sestre rođeni u znaku riba pravi su dar s neba. Njihova empatija i nesebičnost nemaju granica. Ribe su one koje će vam pomoći bez da očekuju išta zauzvrat, saslušat će vas bez osuđivanja i pružit će vam utjehu u najtežim trenucima.

Djeluju kao mirotvorci unutar obitelji, smirujući napetosti svojom blagom naravi. Za njih su braća i sestre sigurna luka i bijeg od stresa svakodnevnog života.

Duboko cijene uspomene koje su stvorili zajedno i često će vas podsjetiti na neku smiješnu anegdotu iz djetinjstva, ne kako bi vas osramotili, već kako bi proslavili zajedničke sretne trenutke.

Škorpion: Odan do srži

Iako se škorpioni često doživljavaju kao intenzivni i tajanstveni, ispod te površine krije se nevjerojatno odan i zaštitnički nastrojen brat ili sestra.

Spremni su učiniti doslovno sve za ljude koje vole. Ako netko slomi srce njihovom bratu, Škorpion će prvi stati u njegovu obranu. Iako se s njima možete često svađati, njihova odanost nikada nije upitna. U svoj najuži krug puštaju vrlo malo ljudi, a njihova braća i sestre tamo imaju trajno i počasno mjesto.

Upravo zato što znaju da ih obitelj nikada neće osuđivati, s njima mogu biti potpuno ranjivi i otvoreni, što je rijetkost za ovaj znak.

Bik: Stijena na koju se uvijek možete osloniti

Pouzdanost i stabilnost glavne su odlike bika. Brat ili sestra rođeni u ovom znaku vaša su stijena - netko na koga se uvijek možete osloniti, bilo da vam treba praktična pomoć ili čvrst oslonac u teškim vremenima.

Bik svoju ljubav pokazuje djelima, a ne riječima. Oni su ti koji će vam pomoći pri selidbi, dati konkretan savjet ili vas jednostavno čvrsto zagrliti kada vam je to najpotrebnije.

Njihova zaštitnička priroda dolazi do izražaja od malih nogu; bik je onaj stariji brat koji će se suprotstaviti nasilnicima u školi ili sestra koja će vas naučiti sve životne trikove.