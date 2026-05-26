FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMAMO DETALJE /

Doznajemo tko je mladić koji je u Zagrebu skakao po automobilima: Evo gdje se sada nalazi

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba potvrdila nam je da su ga odmah nakon dolaska na intervenciju prevezli u psihijatrijsku bolnicu Sv. Ivan u Jankomiru

26.5.2026.
19:11
Kristina Čirjak
VOYO logo
VOYO logo

Nesvakidašnja scena divljanja po automobilima odvijala se malo iza podneva u Novom Zagrebu. 

Na jednom od prometnijih zagrebačkih križanja, onom Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića rastrojeni muškarac se penjao na automobile, skakao po njima i vikao. 

Nekoliko je automobila i oštetio te razbio dva vjetrobranska stakla, a vozači su bili šokirani, neki odmah zvali i policiju te ga na kraju sami zadržali do njihova dolaska. Iz policije kažu i da su ga njihovi službenici "uz sredstva prisile svladali te je prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu".

Doznajemo detalje 

Kako RTL Danas doznaje, riječ je o 27-godišnjem rumunjskom državljaninu. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba potvrdila nam je da su ga odmah nakon dolaska na intervenciju prevezli u Kliniku za psihijatriju Sv. Ivan u Jankomiru 

Ondje je stigao u lisicama u pratnji interventnih policajaca i potpuno konfuzan. Hospitaliziran je i smještan na zatvorenom djelu gdje borave pacijenti s teškim psihotičnim stanjima. Sada ga očekuje daljnja obrada i hospitalizacija.

Liječnicima posao dodatno otežava jezična barijera. Kako doznajemo, slabo govori engleski jezik. 

ZagrebAutomobilKrunoslav OrmužRumunjSkakanjeOŠteĆen AutomobilSnimka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike