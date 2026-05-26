Doznajemo tko je mladić koji je u Zagrebu skakao po automobilima: Evo gdje se sada nalazi

Nesvakidašnja scena divljanja po automobilima odvijala se malo iza podneva u Novom Zagrebu.

Na jednom od prometnijih zagrebačkih križanja, onom Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića rastrojeni muškarac se penjao na automobile, skakao po njima i vikao.

Nekoliko je automobila i oštetio te razbio dva vjetrobranska stakla, a vozači su bili šokirani, neki odmah zvali i policiju te ga na kraju sami zadržali do njihova dolaska. Iz policije kažu i da su ga njihovi službenici "uz sredstva prisile svladali te je prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu".

Doznajemo detalje

Kako RTL Danas doznaje, riječ je o 27-godišnjem rumunjskom državljaninu. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba potvrdila nam je da su ga odmah nakon dolaska na intervenciju prevezli u Kliniku za psihijatriju Sv. Ivan u Jankomiru

Ondje je stigao u lisicama u pratnji interventnih policajaca i potpuno konfuzan. Hospitaliziran je i smještan na zatvorenom djelu gdje borave pacijenti s teškim psihotičnim stanjima. Sada ga očekuje daljnja obrada i hospitalizacija.

Liječnicima posao dodatno otežava jezična barijera. Kako doznajemo, slabo govori engleski jezik.