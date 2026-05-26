Ravnatelj opisao detalje drame kod Obrovca: 'Djeca su bila šokirana, vidjela se krv'

Teška nesreća školskog minibusa jutros kod Obrovca, srećom bez poginulih.

U slijetanju vozila ozlijeđeno je petero djece, od kojih tri djevojčice teže. Liječničku pomoć zatražio je i vozač autobusa.

Neslužbeno - Vozač nije bio pijan

"Vidio sam djecu, autobus prevrnut na lijevi bok, vozača, već je došao dio roditelja, nekoliko mještana koji su odmah pružili prvu pomoć. Policija je već bila na mjestu događaja i čekali smo dolazak Hitne pomoći", ispričao je ravnatelj OŠ Obrovac Željko Modrić.

U busu se nalazilo 11 osnovnoškolaca i jedan srednjoškolac. Tri djevojčice teže su ozlijeđene. "Djeca su bila u stanju šoka, ova djevojčica koja je bila ozlijeđena, vidjeli su se tragovi krvarenja koje je u tom trenutku prestalo i nastojali smo djecu smiriti do dolaska Hitne pomoći", dodaje Modrić.

Razgovarali smo i s Danijelom Ogar, čije dvije rođakinje su teško ozlijeđene u nesreći.

"Šokirani smo bili, pogotovo na ovim cestama. Svi smo preplašeni, uplašeni. Upravo smo ih posjetili i taman se starija curica probudila poslije operacije, bolno je, teško je, manja curica isto ima ozljede po glavi, kako sam čula napukla joj je jagodična kost", kaže Danijela.

Kako neslužbeno doznajemo - vozač nije bio pod utjecajem alkohola. Tom se rutom djeca svakodnevno prevoze do škole, u koju u četvrtak stiže krizni tim.

