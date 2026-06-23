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BUĐENJE /

Jutro donosi kraj drugog kola skupine J: Velika borba dvije arapske reprezentacije

Jutro donosi kraj drugog kola skupine J: Velika borba dvije arapske reprezentacije
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Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tijek utakmice pratite na portalu Net.hr

23.6.2026.
3:28
Dominik Franculić
Ulrik Pedersen/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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2. Kolo skupine J
23.06.2026.
05:00
0
Jordan
 
:
0
Alžir
 

Sastavi:

Jordan: Abu Laila - Abudahab, Nasib, Al-Arab - Taha, Al Rawabdeh, Al-Rashdan, Haddad - Al-Mardi, Tamari, Olwan

Alžir: Zidane - Ait-Nouri, Bensebaini, Mandi, Belghali - Zerrouki, Boudaoui - Chaibi, Maza, Mahrez - Gouiri

Uživo

- Utakmica počinje u pet sati. Utakmica se igra u Santa Clari u blizini San Francisca, a glavni sudac je Slovenac Slavko Vinčić.

Najava

Program 12. dana Svjetskog prvenstva u pet ujutro zatvara arapski obračun dvije poražene ekipe grupe J, Jordana i Alžira. Nakon što su ranije Argentinci u ovoj skupini pobijedili Austriju.

Jordanci su došli kao debitanti na ovo SP i, iako su izgubili 3-1 od Austrije, nisu se osramotili, dapače, pokazali su da nisu ovdje slučajno. Čak je slabiju igru pokazao Alžir u prvom kolu i pali su praktički bez ispaljenog metka protiv Argentine. Sada ih čeka Jordan u utakmici u kojoj će obje ekipe vidjeti svoju priliku za prve bodove, a budimo realni, remi ne odgovara ikome. Nadamo se da to znači da nas čeka dobra utakmica.

AlžirJordanSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
komentara
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