Prvi prekid na ovom SP-u: Igrači trčali u svlačionice, navijači u zaklon

Utakmica drugog kola skupine I Svjetskog nogometnog prvenstva između Francuske i Iraka je prekinuta nakon kraja prvog poluvremena, kod minimalnog vodstva Francuza 1-0.

Olujno i grmljavinsko nevrijeme bilo je najavljeno tijekom utakmice za ovo područje, a ono se i dogodilo u stanci između dva poluvremena. Jaka kiša je počela padati krajem prvog dijela, a potom je za vrijeme odmora utakmica prekinuta na 30 minuta zbog udara groma koji se dogodio u radijusu unutar 13 kilometara.

Nakon udara groma odbrojava se 30 minuta i ako u tom intervalu nema novog udara utakmica se nastavlja, no u slučaju novog udara opet se mora odbrojavati novih 30 minuta.

Igrači su ostali u svlačionicama, a gledatelji su raspoređeni s tribina u sigurnije dijelove stadiona.

Jedini strijelac na utakmici bio je Kylian Mbappe u 14. minuti čime je došao do 15. pogotka u karijeri na svjetskim prvenstvima. Izjednačio se s brazilskim napadačem Ronaldom, a ispred njega su Nijemac Miroslav Klose sa 16 i Argentinac Lionel Messi s 18 golova.