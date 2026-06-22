Francuska na korak do prolaza, Irak lovi čudo protiv favorita turnira

Reprezentacija Francuske, jedan od glavnih favorita turnira, u drugom kolu skupine I traži pobjedu protiv Iraka kojom bi osigurala plasman u osminu finala. "Lavovi Mezopotamije" love prve bodove za očuvanje nade nakon teškog poraza na otvaranju. Utakmica u Philadelphiji bit će njihov prvi povijesni međusobni ogled.

SVJETSKO PRVENSTVO 2026. 0 Francuska : 0 Irak

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Francuska je prvenstvo otvorila snažnom pobjedom od 3:1 protiv Senegala, a ponovno je briljirao Kylian Mbappé s dva pogotka, čime je postao i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Momčad Didiera Deschampsa pokazala je zašto je smatraju jednim od glavnih kandidata za naslov: nakon nešto slabijeg prvog poluvremena, u nastavku su potpuno preuzeli kontrolu. Njihova snaga u tranziciji i posjedu lopte, predvođena zvijezdama poput Mbappéa i Ousmanea Dembéléa, predstavlja noćnu moru za većinu protivnika. Pobjeda protiv Iraka donijela bi im šest bodova i miran ulazak u posljednje kolo protiv Norveške, a izborniku priliku da odmori ključne igrače.

S druge strane, Irak je turnir započeo teškim porazom od Norveške 1:4. Unatoč negativnom rezultatu, pokazali su pozitivne trenutke, a napadač Aymen Hussein postigao je njihov prvi pogodak na natjecanju. Momčad pod vodstvom Grahama Arnolda svjesna je da si ne može priuštiti ponavljanje obrambenih pogrešaka protiv elitnog napada Francuske. Njihova strategija vjerojatno će se temeljiti na čvrstom obrambenom bloku i brzim protunapadima, s posebnim fokusom na ograničavanje prostora za Kyliana Mbappéa.

Ishod ovog dvoboja dramatično će oblikovati poredak u skupini. Pobjeda Francuske gurnula bi ih u osminu finala, dok bi Irak s nula bodova bio na rubu ispadanja. U tom slučaju, Iračanima bi za prolazak trebala visoka pobjeda protiv Senegala u zadnjem kolu i pomoć drugih rezultata.

Neriješen rezultat ostavio bi Francusku na četiri boda i u dobroj poziciji uoči susreta s Norveškom. Za Irak bi, pak, bod protiv dvostrukih svjetskih prvaka bio ogroman poticaj i vratio bi im nadu uoči odlučujuće utakmice sa Senegalom. Takav rasplet zakomplicirao bi situaciju na vrhu, gdje bi Norveška eventualnom pobjedom mogla preuzeti vodstvo.

Pobjeda Iraka bila bi jedna od najvećih senzacija Svjetskog prvenstva. Obje momčadi tada bi imale po tri boda, a skupina bi postala potpuno nepredvidljiva. S obzirom na to da bi Irak imao pobjedu u međusobnom dvoboju, to bi im dalo prednost pred Francuzima. Za "Lavove Mezopotamije" to bi bio povijesni trenutak, dok bi momčad Didiera Deschampsa bila pod ogromnim pritiskom uoči ključnog susreta protiv Norveške.

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