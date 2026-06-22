Poslastica u skupini smrti: Haaland i društvo protiv viceprvaka Afrike za drugi krug

2. kolo skupine I 0 Norveška : 0 Senegal

Mogući sastavi:

Norveška: Nyland - Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson - Nusa, Aursnes, Berge, Odegaard - Haaland, Sorloth

Senegal: Mendy - Diouf, Niakhate, Koulibaly, Diatta - P. Gueye, I. Gueye, Camara - Mane, Jackson, Mbaye

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- Utakmica počinje u 2 sata po hrvatskom vremenu. Igra se u New Yorku, točnije East Rutherfordu, a glavni sudac je Brazilac Wilton Sampaio koji je sudio otvaranje ovoga prvenstva i podijelio tri crvena kartona.

Najava

U utorak rano ujutro u 2 sata imat ćemo drugi ogled skupine I Svjetskog prvenstva u kojoj vrh drži Francuska.

Norveška i Senegal igrat će jedan od derbija grupne faze. Norveška ulazi s više samopouzdanja nakon velike pobjede nad Irakom, ali iza Senegala je dobro prvo poluvrijeme protiv Francuske u kojem su bili bolji takmac. Sigurno je da vjeruju da mogu namučiti Haalanda i društvo, ali vjerojatno osjećaju i pritisak da neke bodove moraju uzeti.

Ne možemo znati kakvo je stanje u senegalskom taboru, ali ako je suditi po pričama koje su procurile, nije baš dobro. Naime, Senegalcima nisu isplaćeni bonusi, žale se na smještaj, a nemaju niti kuhara pa hranu naručuju. Također, izbornik Pape Thiaw ne radi pod ugovorom i ne dobiva plaću. Više o tome saznajte OVDJE.