Savez im omogućio zajedničke noći s partnericama tijekom SP-a, liječnica otkrila zašto

Nogometna reprezentacija Curaçaa već je samim plasmanom na Svjetsko prvenstvo ispisala povijest kao najmanja država koja je ikada izborila nastup na najvećoj nogometnoj pozornici. No, osim rezultata na terenu, ova karipska reprezentacija privukla je pozornost i nesvakidašnjim pristupom životu unutar reprezentativnog kampa.

Nakon što su u drugom kolu skupine uspjeli osvojiti vrijedan bod protiv neugodnog Ekvadora, mnogi su se zapitali što stoji iza odlične atmosfere u momčadi koju vodi iskusni nizozemski stručnjak Dick Advocaat. Jedan od odgovora krije se upravo u odluci saveza da igračima tijekom turnira omogući boravak s partnericama i obiteljima kako navodi Daily Mail.

Takva praksa danas je prava rijetkost u vrhunskom nogometu. Reprezentativni kampovi uglavnom su strogo zatvoreni za članove obitelji kako bi se izbjegle distrakcije i zadržao maksimalan fokus na natjecanje. Mnoge velike reprezentacije godinama primjenjuju upravo takav model.

Primjerice, engleska reprezentacija značajno je postrožila pravila nakon Svjetskog prvenstva 2006. godine u Njemačkoj, kada su medijsku pozornost više privlačili članovi obitelji igrača nego događanja na terenu. Četiri godine kasnije izbornik Fabio Capello dodatno je ograničio kontakte igrača s partnericama tijekom prvenstva.

Curaçao je odlučio krenuti potpuno suprotnim putem.

Reprezentativna liječnica Suzanne Huurman, jedina žena liječnica na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, objasnila je kako savez smatra da blizina obitelji pozitivno utječe na mentalno stanje igrača tijekom dugog natjecanja.

"Igrači mogu dijeliti sobu sa suigračima, ali ako su s njima partnerice i djeca, obitelji dobivaju dodatnu sobu. To je nešto prilično jedinstveno u reprezentativnom nogometu", objasnila je Huurman.

Dodala je kako je Curaçao mala i izrazito obiteljski orijentirana država te da je upravo zajedništvo jedan od temelja njihove kulture.

"Vjerujem da blizina partnera i obitelji pomaže, prvenstveno na emocionalnoj razini. Tijekom dugog turnira prisutnost obitelji smanjuje osjećaj nostalgije za domom i donosi dodatni mir. Mnogi naši igrači ne nastupaju u najvećim europskim klubovima, a za njihove bi obitelji višesedmični boravak u Sjedinjenim Američkim Državama predstavljao veliki financijski teret. Zato je savez odlučio preuzeti troškove kako bi igrači mogli imati najbliže uz sebe", rekla je Huurman.