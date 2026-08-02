U masovnoj pucnjavi u fast food restoranu ubijeno troje ljudi, napadač mrtav!

Tri su osobe smrtno stradale u pucnjavi u blizini restorana In-N-Out Burger u Twin Fallsu u Idahu u subotu, priopćile su vlasti. Najmanje je pet osoba ozlijeđeno, izvijestila je policijska uprava Twin Fallsa, prenosi NBC. Načelnik policije Twin Fallsa, Matthew Hicks, izjavio je da je osumnjičeni napadač preminuo. Nije bilo jasno je li napadač ubrojen među tri smrtno stradale osobe.

Identitet osumnjičenika i mogući motiv dio su istrage, rekao je Hicks.

"Vjerujemo da opasnost za zajednicu više ne postoji", rekao je na konferenciji za novinare. "Osumnjičeni napadač u ovom incidentu je preminuo." Međutim, društvenim mrežama šire se nepotvrđene informacije - ime napadača koji je navodno Bosanac ili Hrvat. Lynsi Snyder, predsjednica tvrtke In-N-Out Burger, rekla je da je među poginulima i jedna zaposlenica.

"Brinula se o našoj najvažnijoj vrijednosti – našim kupcima – a život joj je oduzela odvratna osoba koja ne cijeni ni tuđe ni vlastite živote", rekla je Snyder. Dodala je:

Oduzeo si život

"Pucao je i na našem posjedu i izvan njega te si oduzeo život ubrzo nakon što je ugasio dragocjene živote naših djelatnika i kupaca, nevinih ljudi koji nisu ni slutili što ih čeka."

Gradske, okružne i državne službe intervenirale su nakon dojava o aktivnom napadaču u blizini restorana In-N-Out na aveniji Blue Lakes Boulevard North oko 14.30 sati, priopćila je policija. Na tom se području nalaze i brojne velike trgovine te kino-kompleks. Hicks je rekao da se očekuje ispitivanje stotina potencijalnih svjedoka.

Haley Dodaro približavala se restoranu In-N-Out s majkom kako bi ručale u subotu, upravo nakon što se dogodila pucnjava. Za NBC News ispričala je da su kružile oko zgrada kako bi ušle u traku za naručivanje iz automobila (drive-thru) kada je vidjela ljude kako trče preko ceste.

Na snimci koju je zabilježila Dodaro vidi se žena s dvoje djece kako trči i, čini se, potiče ih da nazovu policiju. Ona i majka upitale su kroz otvoreni prozor automobila što se događa, a muškarac u žutom reflektirajućem prsluku odgovorio je: "Pucnjava, pucnjava".

"Tada smo shvatile da je došlo do pucnjave”, rekla je Dodaro. "Ljudi su istrčavali plačući i vrišteći. Bilo je vrlo zastrašujuće i užasno".