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BIO S DODIKOM /

Vučić položio vijence: 'To raketiranje hrvatskih zrakoplova je najstrašniji hladnokrvni zločin'

Vučić položio vijence: 'To raketiranje hrvatskih zrakoplova je najstrašniji hladnokrvni zločin'
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Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

'Naša je obveza da taj događaj pamtimo i da djeca i starci stradali na Petrovačkoj cesti nikada ne budu zaboravljeni', rekao je Vučić

2.8.2026.
21:34
Hina
Dejan Rakita/PIXSELL
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i neformalni srpski lider u BiH Milorad Dodik položili su vijence kod Bosanskog Petrovca, na mjestu stradanja srpske kolone koja se povlačila nakon Oluje, nazvavši raketiranje hrvatskih zrakoplova najstrašnijim hladnokrvnim zločinom nad civilima za koji nitko nije odgovarao. 

Vučić i Dodik odali su počast žrtvama kod spomen-obilježja u selu Janjila kraj Bosanskog Petrovca, gdje je 7. kolovoza 1995. raketirana kolona srpskih izbjeglica. Prema podacima vlasti Srbije i Republike Srpske, u napadu je poginulo deset civila, među kojima četvero djece.

Vučić je izjavio da je riječ o "najstrašnijem hladnokrvnom zločinu" koji do danas nije procesuiran.

"Naša je obveza da taj događaj pamtimo i da djeca i starci stradali na Petrovačkoj cesti nikada ne budu zaboravljeni", rekao je Vučić. Naveo je da je Srbija osigurala sredstva za izgradnju spomen-obilježja te najavio i podizanje kapele.

Dodik: Napad svjedoči o mržnji prema Srbima

Dodik je raketiranje kolone nazvao podmuklim zločinom nad civilima te ustvrdio da napad svjedoči o mržnji prema Srbima.

Srbija je 2022. godine podignula optužnicu protiv četvorice umirovljenih časnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zbog raketiranja izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i u mjestu Svodni tijekom kolovoza 1995. godine. Hrvatska odbacuje optužnicu, smatrajući je pravno neutemeljenom i neprihvatljivom zbog primjene srbijanske univerzalne jurisdikcije na događaje iz Domovinskog rata.

Vučić boravi u dvodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini, a u ponedjeljak će u Mrkonjić Gradu sudjelovati na središnjoj komemoraciji posvećenoj stradalim i prognanim Srbima tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja.

Najavljen je dolazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija. 

Aleksandar VučićMilorad DodikPetrovačka Cesta
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