Ležaljke plaćaju i po 25 eura, ali ne odustaju: Susjedi otkrili zašto ostaju u svojoj zemlji

Započeo je talijanski "ferragosto", a naša ekipa je u talijanskim ljetovalištima na drugoj strani Jadrana provjerila zašto Talijani vole ljetovati u vlastitoj zemlji. Većina njih bira razvikane plaže na kojima su pravila sve strožija, pa i rezervacija ulaznica unaprijed preko interneta, ali dio starosjedioca još uvijek čuva svoja desetljetna kupališta od najezde turista.

Tipske ležaljke, suncobrani i kilometri i kilometri plaža od sitnog šljunka ili pijeska – tipična je to razglednica iz poznatih talijanskih ljetovališta Portonovo, Sirolo i Numana u blizini Ancone. Talijani su privrženi ljetovanju na obalama svoje geografski prepoznatljive "čizme“.

"Preferiram svoju zemlju. Radije ostajem u Italiji unatoč visokim cijenama", kaže Massimo, a Gina pojašnjava zašto ove godine i nema pretjeranog izbora nego izabrati najbližu destinaciju: "Ovdje smo jer smo mogli uzeti samo četiri dana godišnjeg odmora i to nam je puno bliže u usporedbi s odlaskom na putovanje u Grčku ili u Hrvatsku do kojih ima puno kilometara.

"Biraju ovu destinaciju jer se ovdje može vidjeti takozvani 'lijepi život' i osjetiti taj talijanski ugođaj", pojašnjava talijanske navike i Peruanac Jairo koji u Italiji živi zadnjih 10 godina.

Kuglica dva eura

Na plaži u Numana kava je u prosjeku 1,80 centi, a sladoled 2 eura. Najveći izdatak za posjetitelje je pozicija na plaži jer je slobodnog mjesta za staviti vlastiti ručnik jako malo. Plaže su najvećim dijelom pod koncesijama.

"Cijena za cijeli dan suncobrana, dvije ležaljke, mogućnošću tuširanja i kabinama za presvlačenje su 25 eura, a za pola dana 15. Ljudi iz Italije na ovu plažu generalno dolaze jer je jako mirna, a more je prozirno i jako čisto. Kao ogledalo - hvali svoju plažu i iznajmljivač plažnih rekvizita Arsh. Zbog potrebe da zaštite morski ekosustav od zagađenja, ali i smanje gužve u udarnim terminima, Talijani uvode nove trendove. Na 20-ak talijanskih plaža već je uveden režim "numero chiuso" što znači što znači "ograničen broj posjetitelja".

Najviše je takvih plaža na Sardiniji gdje ulaznice stoje i do 7 eura po osobi. Na području Ancone dvije su takve plaže - Mezzovalle i Portonove. Tamo se mora rezervirati ulaz vikendom i u kolovozu, ali je besplatan. Početak kolovoza na gradske ulice donosi opušteniji ritam. Počeo je "ferragosto", mjesec kada najveći broj domaćih stanovnika koristi svoje godišnje odmore. Starosjedioci iz Ancone ne odlaze na ljetovanje. Oni imaju svoje mjesto usred grada koje ljubomorno čuvaju. 104 živopisne ribarske kućice ispod strmih litica danas su omiljeno lokalno kupalište.

"Ove su pećine nastale kao sklonište za barke. Poslije je ribolov postao sve rjeđi jer je ribe bilo sve manje. Posljednjih godina su pećine malo promijenile funkciju. Ovdje se sada dolazi sunčati, jesti, piti. Puno razigraniji aspekt", govori nam Andrea o povijesti ovoga mjesta. Njegova mala pećina među susjedima slovi za najljepšu.

Nemaju vlasništvo, plaćaju korištenje

Kućice konceptom slične kupališnim kabinama na šibenskoj Jadriji ipak su puno prostranije. Imaju kuhinje i blagovaonice, a često i krevete.

"Ovdje lovimo ribu, opuštamo se, skuhamo što ulovimo. Jednostavno, provodimo vrijeme tu, puno plivamo, skačemo s one velike stijene i tako. Naravno i spavamo ovdje, ja spavam ovdje skoro svaku noć zato što je gore u gradu prevruće, a ovdje je svježije - dodaje i Andrein prvi susjed Alessandro dok u naručju nosi sina Felipea koji još nema ni godinu dana. Ovdje boravi sa suprugom, majkom i ostatkom obitelji. Svi se ovdje poznaju i vrijeme provode u opuštenom druženju i življenju uz more. Korištenje ribarskih skloništa prenosi se unutar obitelji s generacije na generaciju.

"Nemamo vlasništvo, plaćamo za korištenje. Tako je najprije je radio moj djed, pa moj otac, a sada tako plaćam i ja... To su koncesije na korištenje koje se daju na 30 godina i prosječno se plaćaju 10 do 12 tisuća eura. Od dodatnih troškova plaćamo vodu, svjetlo, plin", zaključuje Andrea koji na plažu voli doći i u studenom kada potpuno opusti.

Na popularnim stijenama ispred Plave špilje, gdje mjesna djeca uče plivati i skakati u more, turisti rijetko zalutaju, ali se zbog dvjestotinjak strmih stepenica još rjeđe vraćaju u lokalnu oazu u kojoj se uživa do zlatnih zalazaka.