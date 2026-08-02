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KAKO SU RASPOLOŽENI? /

Poduzetnica otkrila što Talijane misle o Hrvatskoj: 'Mogla bih vam ovo reći o cijenama...'

'Vjerujem da dio Talijana ostaje u svojoj zemlji, pogotovo obitelji zbog troška. Profil mladih ljudi i samaca je uglavnom orijentiran za inozemstvo'

2.8.2026.
11:59
Nikolina Radić
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Najveći broj Talijana upravo u kolovozu odlazi na godišnji odmor. Počinje "ferragosto" (tzv. talijanske "ferije u augustu") pa se sada očekuje i val dolazaka na hrvatsku obalu.

Kakve su navike Talijana, što planiraju s godišnjim odmorom, famoznim Ferragostom, otkrila nam je Maja Gnjidić Verdecchia, hrvatsko-talijanska poduzetnica koja živi u okolici Ancone.

Na pitanje hoće li Talijani ići ove godine ići negdje, Gnjidić Verdecchia odgovara: "Talijan u svojoj kulturi ima ljetovanje. Štedjet će tijekom cijele godine da bi ga sebi mogao priuštiti. Možda ono neće biti od sedam do 15 dana kao nekad, ali će ga razlučiti možda na manje dana u više navrata godišnje. Ali ljetovanje će sigurno doživjeti."

"Vjerujem da dio Talijana ostaje u svojoj zemlji, pogotovo obitelji zbog troška. Profil mladih ljudi i samaca je uglavnom orijentiran za inozemstvo. Naravno, ovisi o budžetu koji svatko ima", dodaje naša sugovornica. 

Kako su raspoloženi prema Hrvatskoj? 

Otkriva nam i kako su njezini poznanici i oni koji su ljetovali kod nas raspoloženi prema Hrvatskoj: "Mogla bih kazati da se Hrvatska malo izdigla cijenama, postala je malo skuplja turistička destinacija. Talijan sigurno gleda kvalitetu onog što plaća, gleda da dobije uslugu i kvalitetu za to plaćeno. Sigurno ide u Hrvatsku, jer Talijan voli Hrvatsku zbog hrane, vina, naše obale, čistog mora i ambijenta."

Pitali smo je i kada planira godišnji te je li već bila u svojem Šibeniku. "Bila sam ima dva tjedna na prisilnom godišnjem, ali moj godišnji odmor kreće tek nakon sezone, budući da se bavim turizmom. Ali to nije stavka da se možda iznenada zaletim za koji dan", zaključuje Gnjidić Verdecchia.

TalijaniTuristička SezonaFerragostoOdmorHrvatska
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