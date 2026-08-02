Zapalio se trajekt, šire se strašne snimke: Ima poginulih, deseci nestali

Najmanje pet osoba je poginulo, a 41 se vodi kao nestala nakon što se trajekt zapalio kod obale indonezijskog otoka, prenosi Sky News. Trajekt, koji je prevozio 271 putnika i člana posade, zapalio se kod indonezijskog otoka Madura, priopćila je indonezijska agencija za potragu i spašavanje.

At least five people have died and 41 remain missing after a ferry caught fire in Indonesia, according to authorities. Rescue teams are searching for survivors as emergency crews respond to the deadly maritime disaster. The cause of the fire is under investigation.#Indonesia… pic.twitter.com/K5cslAnSSy — APT News (@APT__News) August 2, 2026

Operacija potrage i spašavanja za nestalima još uvijek je u tijeku. Spašeno je 225 ljudi, izvijestila je novinska agencija Reuters.

🔴 BREAKING: At least 5 people are dead and 41 missing after a ferry caught fire off Indonesia’s Madura Island. pic.twitter.com/DP0ZFh2ohQ — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 2, 2026

Trajekt je putovao iz Surabaye, u pokrajini Istočna Java, prema gradu Makassar, u Južnom Sulawesiju. Nije jasno kako je došlo do požara.

Kapetan broda prijavio je požar kod otoka Madura dok je trajekt plovio iz drugog najvećeg grada u zemlji, Surabaye u Istočnoj Javi, prema Makassaru u Južnom Sulawesiju, piše BBC.

Snimka koju je emitirala lokalna indonezijska novinska kuća iNews prikazuje velik broj ljudi u prslucima za spašavanje na čamcu za spašavanje.

Druge snimke prikazuju ljude kako silaze s trajekta u plamenu i oblacima dima.