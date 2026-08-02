Zapalio se trajekt, šire se strašne snimke: Ima poginulih, deseci nestali
Kapetan broda prijavio je požar kod otoka Madura dok je trajekt plovio iz drugog najvećeg grada u zemlji
Najmanje pet osoba je poginulo, a 41 se vodi kao nestala nakon što se trajekt zapalio kod obale indonezijskog otoka, prenosi Sky News. Trajekt, koji je prevozio 271 putnika i člana posade, zapalio se kod indonezijskog otoka Madura, priopćila je indonezijska agencija za potragu i spašavanje.
Operacija potrage i spašavanja za nestalima još uvijek je u tijeku. Spašeno je 225 ljudi, izvijestila je novinska agencija Reuters.
Trajekt je putovao iz Surabaye, u pokrajini Istočna Java, prema gradu Makassar, u Južnom Sulawesiju. Nije jasno kako je došlo do požara.
Kapetan broda prijavio je požar kod otoka Madura dok je trajekt plovio iz drugog najvećeg grada u zemlji, Surabaye u Istočnoj Javi, prema Makassaru u Južnom Sulawesiju, piše BBC.
Snimka koju je emitirala lokalna indonezijska novinska kuća iNews prikazuje velik broj ljudi u prslucima za spašavanje na čamcu za spašavanje.
Druge snimke prikazuju ljude kako silaze s trajekta u plamenu i oblacima dima.